Bus-Fahrpläne geändert

Neustadt (r/os). Mit Beginn des neuen Schuljahres hat Regiobus das Fahrtenangebot angepasst. Seit 2. September fahren auch im Stadtgebiet Busse anders, betroffen sind die Linien 460, 820 und 870.

Die Linie 820 startet in Fahrtrichtung Steinhude in der Schul- und Ferienzeit um 13.12 Uhr statt um 13.05 Uhr vom ZOB Neustadt. Um die Verbindung zur Grundschule Mandelsloh gewährleisten zu können, verkehrt der 870er Bus zusätzlich um 7.30 Uhr ab Helstorf/Friedhof über Esperke und bedient die Haltestelle Mandelsloh/Turnhalle. Außerdem werden um 13.36 und 15.36 Uhr zwei zusätzliche Fahrten ab Mandelsloh/Turnhalle über Esperke nach Helstorf/Friedhof durchgeführt. Dies hat ebenfalls Änderungen der Linie 460 zur Folge: Die Fahrt um 6.54 Uhr ab Nordhafen endet an Schultagen um 7.29 Uhr an der Haltestelle Helstorf/Friedhof und fährt dann als Linie 870 weiter. Die Haltestellen Helstorf/Feuerwehrhaus, Mandelsloh/In der Wiek, Mandelsloh/Friedhof und Mandelsloh/Reithalle werden dann nicht bedient.

Zusätzlich fährt die Linie 460 um 13.58 Uhr bzw. 15.58 Uhr in Helstorf/Friedhof an Schultagen ab. Diese ersetzt die Fahrten um 13.43 bzw. 15.43 Uhr ab Mandelsloh/Reithalle, wodurch die oben genannten Haltestellen von Mandelsloh/Reithalle bis Helstorf/Feuerwehrhaus entfallen.

Ausgabe-Nr. 1175 vom 18.09.2021