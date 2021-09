CDU für Neubau einer kommunalen Straße westlich der Bahnlinie

Neustadt/Poggenhagen (r/dgs). Wenn die höhengleichen Bahnübergänge an der Moordorfer Straße, der Siemensstraße und am Bahnhof Poggenhagen aufgehoben und durch Brückenbauwerke am Bahnhof Poggenhagen sowie im Bereich der Siemensstraße ersetzt werden, müsse auch die Verkehrsführung zwischen Poggenhagen und Neustadt angepasst werden. Darüber sind sich die Poggenhagener und Neustädter Ortsbürgermeisterinnen, Monika Strecker und Melanie Stoy, sowie der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Poggenhagen, Martin Langreder, und Heinz-Jürgen Richter, vom CDU-Ortsverband der Kernstadt, einig.

„Der Bahnübergang Moordorfer Straße wird durch eine neue Brücke nördlich des Poggenhagener Bahnhofes ersetzt. Damit ist er für Fußgänger und Radfahrer nicht mehr passierbar“, erklärt Strecker. Die CDU spricht sich daher für den Neubau einer kommunalen Straße westlich der Bahn mit Anbindung an die Moordorfer Straße als Verbindung zwischen Poggenhagen und Kernstadt aus. Wichtig ist es den CDU-Vertretern, von vornherein einen Radweg für die neue Straße mit einzuplanen.

Die Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge sei eines der wichtigsten Verkehrsprojekte im Stadtgebiet, so die CDU-Vertreter. „Das bietet uns die Chance, eine neue Verbindung zwischen Siemensstraße und Moordorfer Straße zu schaffen, damit die Anwohner nicht abgeschnitten werden und alle Verkehrsteilnehmer ohne Umwege zwischen den beiden Ortsteilen pendeln können“, ergänzt Richter abschließend.

