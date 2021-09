Mehr Intensivbetten belegt

Neustadt (r/dgs). Die Zahl der aktuell an Corona Infizierten ist im Stadtgebiet im Vergleich zum Vortag um einen Fall gestiegen und liegt jetzt bei 47. Die 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner steigt damit auf 57,5. In der Region liegt der Wert tagesaktuell bei 98,3. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 4,6 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 5,7 Prozent.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 54.169 Menschen registriert, die sich infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 50.715 Personen als genesen aufgeführt. 1.098 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.356 Menschen in der Region infiziert.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1175 vom 18.09.2021