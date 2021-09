Morgen Schnuppertraining für Mädchen

Neustadt (r). Zum Saisonbeginn starteten am beim FC Wacker alle Mädchen der Jahrgänge 2012 und jünger zum ersten gemeinsamen Training. „Es ist an der Zeit, wieder eine jüngere Mädchenmannschaft aufzubauen“, sagt Gerald Boettcher, Trainer der A-/B-Juniorinnen. Wer also wissen möchte, ob Fußball spielen „sein Ding ist“, kann donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr an einem Schnuppertraining auf dem Sportplatz, Jahnstraße 10, teilnehmen. Die nächsten Termine sind am 16. und am 23. September. Nähere Informationen erteilt Gerald Boettcher, Telefon 0162/4909041, oder Ralf Schmackpfeffer, Telefon 01522/6355998.

