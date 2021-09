IT-Probleme: Stadtbüro und Kfz-Zulassungsstelle lahmgelegt

Neustadt (dgs). Wie die Stadtverwaltung gerade mitteilt, gibt es aktuell „massive technische Probleme“ mit dem kommunalen IT-Dienstleister HannIT. Das bedeutet, dass sowohl das Stadtbüro in der Theodor-Heuss-Straße als auch die Kfz-Zulassungsstelle am Schützenplatz derzeit lahm gelegt sind und keinen Service anbieten können. „Wie lange das Problem andauert, ist noch nicht abzuschätzen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Die Kollegen würden mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1175 vom 18.09.2021