Baugebiet Questhorst: Es geht los

Neustadt (dgs). „Dass ich das noch in meiner Amtszeit schaffe“, freut sich Ortsbürgermeister Harry Piehl. Auch seine Amtsvorgängerin Sieglinde Ritgen ist gekommen. „Seit 1996 haben wir für das Baugebiet „Questhorst“ gekämpft“, erinnert sie. Jetzt endlich nahmen Jens-Wolfgang Rudolph (re.), Geschäftsführer der „Questhorst Landentwicklung“, und Miteigentümer Hellmuth Fischer-Kumbruch (2.v.re.) zusammen mit Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst (v.li.), Ortsbürgermeister Harry Piehl und Ortsratsmitglied Sieglinde Ritgen den ersten Spatenstich vor. 500 Bauwillige haben sich für die etwa 34 Grundstücke im ersten Bauabschnitt gemeldet.

Über den Weg bis hin zur Realisierung dieses Baugebiets könne er einen Roman schreiben, sagt Piehl. Negative Aspekte gebe es überall, betont Bürgermeister Dominic Herbst mit Blick auf den Fluglärm. Dafür liege das Baugebiet in unmittelbarer Nähe des Ortskerns, Schule und Kindergarten sind gleich nebenan. „Rund um die Kernstadt ist die Nachfrage nach Baugrundstücken nach wie vor groß“, berichtet Herbst. Viele junge Familien seien auf der Suche.

Entstehen sollen auf der etwa drei Hektar großen Fläche vornehmlich Einfamilienhäuser. Aber auch ein Mehrfamilienprojekt mit altengerechten Wohnungen sei geplant, so Rudolph. Der aktuelle Ratsbeschluss, dass in Neubaugebieten mindesten 20 Prozent sozialer Wohnungsbau umgesetzt werden müssten, gelte nur für neue Bebauungspläne, erläutert Herbst. Die Planung „Questhorst sei davon nicht betroffen. Er hoffe trotzdem auf bezahlbaren Wohnraum, so der Bürgermeister.

Der Quadratmeterpreis für die Grundstücke, der in der Kernstadt rund 240 Euro beträgt, sei in jedem Fall geringer, betont Rudolph. Zudem sind die Grundstücke nicht an Bauträger gebunden. „Ich hoffe daher auf individuelle Gestaltung der Bauwilligen“, so Rudolph. Zwei weitere Bauabschnitte sollen folgen, insgesamt mit 100 Bauplätzen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1174 vom 11.09.2021