Etwa 350 Bilder zum Ausleihen: Die Artothek wird 30 Jahre alt

Bürgermeister schenkt Werk von Gina Gass

Bürgermeister Dominic Herbst (v. li.) übergibt Petra Krause, Artothek-Geschäftsführerin und Rita Steinbach-Spenhoff, Kunstverein-Vorsitzende, ein Bild der Künstlerin Gina Gass.

Neustadt (tma). Den Kunstverein gab es schon sechs Jahre, doch bei der Gründung der Artothek 1991 ist die Idee, Bilder auch zu verleihen, auf wenig Gegenliebe gestoßen. „Wir haben mit wenig Werken angefangen, inzwischen haben wir 350 bis 400 im Katalog“, berichtet Geschäftsführerin Petra Krause.

„Das wissen wahrscheinlich noch viel zu wenige“, ist Bürgermeister Dominic Herbst überzeugt, der zum Jubiläum ein weiteres Leihstück schenkt, Mischtechnik auf MDF-Platte von Gina Gass, die in der Jugendkunstschule unterrichtet. Der lokale Bezug sei für ihn ausschlaggebend gewesen, im Kunstunterricht habe er nur eine vier gehabt, wie Herbst mit einem Augenzwinkern berichtet.Doch schon der Vergleich mit anderen niedersächsischen Kommunen macht für ihn klar: „Die Artothek ist ja fast ein Unikat.“

Die Grundidee, Kunst der Bevölkerung näher zu bringen scheint aber funktioniert zu haben. „2019 hatten wir 400 ausgeliehene Werke und 180 Ausleiher“, berichtet die Kunstvereins-Vorsitzende Rita Steinbach-Spenhoff. Interessenten können dies auch aktuell jeden Mittwoch von 16.30 bis 18.30 Uhr tun - außerhalb der Schulferien, da der Verleih weiterhin aus einem Lager im Foyer des Gymnasiums stattfindet.

Dort berichtet Schulleiter Reinhard Sell von Problemen bei dem Kunstunterricht: „Momentan bekommt man fast keine Kunstlehrer.“ Resultierend dadurch sei fachfremder Unterricht in der Kunst an der Tagesordnung. „Anders geht es gerade einfach nicht“, so der Schulleiter.

