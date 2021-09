„Wie seht ihr das Leben nach dem Tod?“ - Schüler begegnen jüdischen Schwestern

„Meet a Jew“ beleuchtet vor allem Leben von Juden in der heutigen Zeit

Maja Harel (li.) bringt den Oberstufenschülern des Gymnasiums mit Gegenständen, Gebetsbüchern und Gesängen Traditionen und den Alltag von Juden näher.

Neustadt (tma). In einem Kreis sitzen die Jugendlichen der Oberstufe aus den Prüfungskursen Religion um einen Tisch auf dem jüdische Objekte wie eine Kippa, siebenarmige Kerzenleuchter und Gebetsbücher liegen. Zwischen ihnen sitzen auch Naomi und Maja Harel, jüdische Schwestern, die im Rahmen des Projektes „Meet a Jew“ vom Zentralrat der Juden vor allem über den Alltag und das Leben von Anhängern ihrer Religion erählten.

Die Schüler reagierten anfangs zurückhaltend, nach einigen Informationen über Rituale und Traditionen folgten dann aber auch Fragen an die jungen Frauen selbst gerichtet. Was für Sprachen sie sprechen und welche bedeutung Hebräisch in ihrem Leben hat, wollten die Schüler wissen. „Das ist für mich schon wichtig, weil unser Vater hauptsächlich hebräisch mit uns gesprochen hat“, berichtet Naomi Harel. „Nur mit dem Lesen und Schreiben tue sie sich noch manchmal schwer. Mit ihrer Schwester demonstriert sie dann auch warum - die Vokale müssen beim lesen selbst erschlossen werden.

Ob sie auch mit Partnern zusammen sein könnten, die keine Juden sind und die Sprache somit nicht beherrschen? „Ich war noch nie mit einem jüdischen Partner zusammen“, berichtet Maja. Ihre Schwester ist auch offen: „Ich war mal mit einem Katholiken zusammen“, so Naomi. „Es war total faszinierend, in einer katholischen Kirche Weihnachten zu feiern.“ Unabhängig von der Konfession ihrer Partner, sie es ihr aber wichtig, dass die Kinder hebräisch lernen. Das sei in ihrer Familie einfach wichtig, sie erinnert sich an ihren Vater, den Künstler Moshe Harel.

Der Künstler ist im vergangenen Jahr verstorben, was die Schüler wohl auch zur Frage nach den jüdischen Jenseitsvorstellungen bewegt. Die Schwestern beschreiben, dass sie sich viel damit auseinandergesetzt haben, die Interpretationen in Synagogen aber oft nicht einheitlich sind. „Ein lebendiges Judentum bedeutet Konversation und Interpretation, es geht um den Diskurs“, so Maja Harel. Es gebe selbst von Gelehrten unterschiedliche Meinungen, die ständig gegenübergestellt würden. „Wir können also nicht das Sprachrohr des Judentums sein, genauso wenig, wie ihr das Sprachrohr Deutschlands oder Neustadts sein könnt“.

Ganz ohne die Themen Holocaust und Diskriminierung kommt die Fragerunde aber nicht aus, die Harels berichten von positiven aber auch negativen Erfahrungen. „Wenn ihr sowas mitbekommt hilft schon, kurz etwas zu sagen, auch bei Rassismus“, geben sie den Schülern mit auf den Weg.

