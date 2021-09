TSV lädt am 19. September zum Stadtlauf ein - trotz Corona

Der übliche Massenstart in den Vorjahren soll dieses Mal wegen Corona entzerrt werden.

Neustadt (r/dgs). Nach der virtuellen Laufwoche im Juni folgt am Sonntag, 19. September, nun der reale Stadtlauf in der Kernstadt. Der TSV Neustadt lädt Läufer aller Leistungsstufen und Altersklassen zum „gemeinsamen Sporterlebnis in der 3G-Variante“ ein.

„Wir haben ein Hygienekonzept aufgestellt und sind uns einig, dass wir den Stadtlauf auf diese Weise sicher für alle Beteiligten durchführen können“, sagt TSV-Sportkoordinator Christoph Ihringer. Etwas anders als sonst wird der neunte Stadtlauf aber schon ablaufen. Die beliebte Grundschulmeisterschaft, der „neuSTADTWERKElauf“ kann aufgrund der Vielzahl der potentiellen Teilnehmer nicht stattfinden. „Wir haben aber zwei Kinderläufe über 1,2 und zwei Kilometer im Angebot“, so Ihringer. Für Jugendliche und Erwachsene werden fünf und zehn Kilometer angeboten. Walker können über fünf Kilometer teilnehmen.

Statt der üblichen Massenstarts hat der TSV eine zusätzliche Zeitnahmematte geordert, so dass dank Nettozeitnahme jeder seine genaue Laufzeit erfährt. Das lässt die Frage nach den jeweiligen Siegern möglicherweise lange spannend bleiben.

Der erste Lauf im Programm startet um 9.30 Uhr über fünf Kilometer, ab 10.20 Uhr gehen die zehn Kilometer-Läufer auf die Strecke durch die Innenstadt, an Kleiner Leine entlang, über die Hafenbrücke, ums Schloss, durch den Silbernkamp, um den Krankenhausteich und zurück zur Lindenstraße. Die Kinderläufe starten um 11.40 Uhr (zwei Kilometer) und 12 Uhr (1,2 Kilometer). Anmeldungen sind bis zum Vorabend unter www.tsv-neustadt.net möglich. Wie immer sind Starts bei den Kinderläufen grundsätzlich kostenlos. Die Teilnahme über fünf Kilometer kostet acht, über zehn Kilometer zehn Euro. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind gegen einen Aufschlag von zwei Euro möglich. Auf dem TSV-Gelände gilt die 3G-Regel, Armbändchen sollen dafür sorgen, dass einmal kontrollierte Teilnehmer sich nicht jedes Mal wieder ausweisen müssen.

Wichtig auch für Nicht-Läufer: Entlang der Strecke gibt es Einschränkungen für den Verkehr: Die Lindenstraße ist von 9 bis 12.30 Uhr zwischen Bunsenstraße und Marschstraße für Autos gesperrt. Entlang der Albert-Schweitzer-Straße werden Autofahrer um Rücksicht auf die Läufer gebeten. An der Kreuzung Lindenstraße/Herzog-Erich-Allee sowie an der Leinstraße regeln Polizeibeamte den Verkehr.

Ausgabe-Nr. 1174 vom 11.09.2021