Orgelnachwuchs mit Examen

Charlotte Besdo hat Prüfung erfolgreich bestanden

Prüfung bestanden: Charlotte Besdo mit Kirchenmusikdirektor Harald Röhrig (re.) und ihrem Lehrer Jan Katzschke. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Mit einem sehr guten Ergebnis (14 Punkte) hat Charlotte Besdo die Orgelprüfung D vor dem Kirchenmusikdirektor Harald Röhrig aus Hannover abgelegt. Seit ihrem vierten Lebensjahr hat die junge Musikerin Klavierunterricht, im Jahr 2015 kam der Orgelunterricht beim Marktkirchenorganisten Ulfert Smid in Hannover dazu. Die vergangenen vier Jahre wurde sie von Jan Katzschke aus Helstorf an der Liebfrauen-Orgel unterrichtet.

Die Prüfung selbst ist sehr umfangreich, sie umfasst das Spielen vor Orgelliteratur, die Liedbegleitung im Gottesdienst sowie Gesang und liturgische Begleitung. Darüber hinaus werden Kenntnisse von Orgelbau und Gesangbuch erwartet. Charlotte Besdo, die auch als Teamerin in der Jugendarbeit der Liebfrauengemeinde aktiv ist, begleitet schon seit zwei Jahren gelegentlich die Gottesdienste. Ihr nächster Auftritt wird die Konfirmation ihres jüngeren Bruders sein.

Sowohl ihr Lehrer, Jan Katzschke, wie auch Kirchenmusikdirektor Harald Röhrig zeigten sich sehr beeindruckt von dem Können der 17-Jährigen.

„Das war schon an vielen Stellen deutlich über dem Niveau einer D-Prüfung.“ Nach ihrem Abitur im kommenden Jahr will Charlotte Besdo an ihrem Studienort auf jeden Fall weiter Orgelunterricht nehmen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1174 vom 11.09.2021