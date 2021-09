Riesenbovist landet in der Pfanne

Neustadt/Mariensee (dgs). Da staunten Leon und Felix nicht schlecht: Zwei Riesenboviste in der Größe von Fußbällen entdeckten die Jungen auf einer Wiese in Mariensee. Stolz brachten sie die Pilze ihrer Großmutter in Neustadt mit. Sie zerschnitt den zarten, und innen schneeweißen Pilz in Scheiben. Paniert mit Ei und Semmelbrösel wurden diese wie ein Schnitzel in der Pfanne gebraten. Die Begeisterung hielt sich aber in Grenzen. Es habe etwas „wattig“ geschmeckt, so lautete das Urteil.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1174 vom 11.09.2021