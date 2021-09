Sammelaktion für die Tafel endet mit 51 Kisten und Geldspenden

E-Center Hanekamp gibt außerdem Erlös vom „Aufrunden“

Nancy Hahnekamp (re.) freut sich mit Edeka-Hanekamp Mitarbeitern und den Tafel-Leitern Christina Schlicker sowie Jürgen Kassebeer (3. und 4. v. re.) über die gelungene Aktion. Foto: Maibaum

Neustadt (tma). Wer bei den Edeka-Märkten in der Innenstadt an der Kasse aufgerundet und einen kleinen Centbetrag gespendet hat, kann sicher sein, dass das Geld auch beim Empfänger ankam. Die Neustädter Tafel hat nun die 1854,29 Euro erhalten, dazu kommen auch noch 1678,81 Euro aus einer Spendenbox. Zusätzlich sind noch ganze 51 Kisten an Warenspenden eingegangen.

„Das hat sich in diesem Jahr richtig gelohnt“, freut sich Nancy Hanekamp von der Edeka-Hanekamp-Geschäftsleitung. „Es zieht natürlich auch viel mehr, wenn jemand vor Ort steht. Es ist vielen wichtig, dass es in Neustadt ankommt.“ Dafür waren regelmäßig Tafel-Mitarbeiter im Eingangsbereich des E-Center Hanekamp präsent.

„Der persönliche Kontakt ist ja ganz wichtig“, ist sich Tafel-Leiterin Christina Schlicker sicher. Durch persönliche Netzwerke könnten mehr Bürger erreicht werden. Bei Hahnekamp revanchiert sich die Tafel auch durch eine bewährte Vorgehensweise: „Das Geld soll auch in ware umgesetzt werden, wir bestellen immer da, wo es herkommt“.

Die Lebensmittel werden momentan wieder dringend gebraucht - durch die Pandemie sind zwar auch die Kundenzahlen zwischenzeitlich eingebrochen, doch auch notwendige Ware wie Nudeln, Mehl und Milch werden jeden Montag weniger geliefert.

