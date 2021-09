30 Jahre Weltladen: Ab Freitag wird mit einer „Fairen Woche“ gefeiert

Der Ölzweig mit dem Regenbogen ist das Erkennungszeichen des Weltladens, der jetzt in der Leinstraße 28 ansässig ist.

Neustadt (r/dgs). Ein Krieg wühlt die Gesellschaft im Januar 1991 auf. Wie auch an anderen Orten Deutschlands wird das schnelle Zerbrechen des großen Friedens nach der Euphorie der Wiedervereinigung mit dem Krieg der USA gegen den Irak als ein Schock erfahren. Schüler der weiterführenden Schulen organiseren Demonstrationen auf dem Markplatz. Es sind die größten, die die Stadt je gesehen hat. Mit dabei die Gruppe „Mütter gegen den Krieg“ , die „Friedeninitiative Neustadt“ und evangelische und katholische Christen.

Aus diesen vier Säulen entstand im August 1991 im Liebfrauen-Gemeindehaus der gemeinnützige Verein „Asseitun“. „Dieses arabische Wort wählten wir bewusst. Es bedeutet „Ölzweig“, findet sich in der Noah-Erzählung als Hoffnungszeichen - ebenso wie der Regenbogen“, erklärt Mitgründer Claus Crone. Dass diese Erzählung sowohl in der Bibel als auch im Koran ihren Platz habe, mache deutlich, dass es eine Basis für ein friedliches Miteinander gebe. Zu den Gründungsmitgliedern zählte damals auch die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Monika Ganseforth (SPD), erinnert sich Crone.

Schon im Januar 1992 eröffnete der Verein sein erstes Ladengeschäft in der Leinstraße 17, in dem fair gehandelte Waren aus aller Welt angeboten wurden. Nach einer Odyssee durch mehrere kleine Ladenlokale in der Innenstadt, richtete sich der Verein jetzt in der Leinstraße 28 ein.

Neben dem Verkauf ist sein Hauptziel Bildungsarbeit in Sachen Weltwirtschaft. „Wir arbeiten eng mit Schulen zusammen und bieten regelmäßig Vorträge an, die entwicklungspolitische Fragen behandeln“, berichtet Crone. In diesem Rahmen sind auch die Schülerfirmen an der KGS (2016) und am Gymnasium (2017) entstanden.

Vor zwei Jahren entwickelte sich dann aus einem Bildungsabend heraus die Gruppe „Gemeinwohlökonomie“, die regelmäßig im Weltladen tagt. Zusammen starteten sie die Initiative „Neustadt wird Fair-Trade-Town“ im Frühjahr 2020.

„Faire Meile“ in der Mittelstraße

Der Weltladen feiert sein 30-jähriges Bestehen im Rahmen der „Fairen Woche“, die am Freitag, 10. September, mit einer „Fairen Meile“ startet. Von 10 bis 14 Uhr haben neben dem Weltladen und der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) auch Vertreter der Stadt und der Wirtschaftsförderung, der Dorfladen Mariensee. die KGS Neustadt ihre Stände aufgebaut. Besucher können sich über fair gehandelte Produkte informieren, auch verschiedene Aktionen wie ein Glücksrad oder ein Schoko-Quiz.sind geplant.

Bei der Aktion „Eine Welt-Sch(l)aufenster“ geht es um globale Nachhaltigkeit. In sonst leeren Schaufenstern in der City gibt es Tipps zu den Themen wie „Lebensmittelverschwendung“, „Regional und Saisonal“ oder „Fairer Handel“. Mit dabei auch die „Feldfreunde Eilvese“ und „Verwurzelt in Schneeren“.

Im „Fairen Kaufhaus“ im Gewerbegebiet Ost läuft gemeinsam mit der Bewegung „Neustadt wird Fair-Trade-Town“ am Samstag, 11. September, um 19 Uhr ein Vortrag von Jana Siekweritz zur Frage: „Was bringt Fair-Trade?“.

Der Film „Hinterm Deich wird alles gut“ wird am Dienstag, 14. September, um 19.30 Uhr im Cinema, Suttorfer Straße 8, zu sehen sein. Der Dokumentarfilm zeigt drei Dörfer in Schleswig-Holstein, die sich gemeinsam einem alternativen Wirtschaftsmodell, der Gemeinwohl-Ökonomie, zugewandt haben. Vorab informiert GWÖ-Referent Günther Baumert, im Anschluss des Films findet eine Diskussion statt.

Eine Reservierung ist notwendig per Mail an: reservierung@cinema-neustadt.de oder Telefon 0152/2570 5556.dgs

