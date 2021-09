600 Jahre Geschichte gefeiert

Landesbischof predigt zum Stiftungsjubiläum

Festakt im Schloss:Landesbischof Ralf Meister (v.re.) im Gespräch mit Superintendent Michael Hagen, der Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus und Bürgermeister Dominic Herbst

Neustadt (dgs). Ein ganzes Wochenende feierte die Stiftung St. Nicolaistift ihr 600-jähriges Bestehen. „Vom mittelalterlichen Aussatz-Hospital zum modernen diakonischen Unternehmen“ lautet der Titel der Chronik, die pünktlich zum Jubiläum herausgegeben wurde. Danach wird der Ursprung der Hilfe für „die armen Krancken Lüde to Sankte Nicolai“ auf das Jahr 1421 festgelegt. Eine Urkunde dieses Datums sei aber nicht mehr auffindbar, heißt es in der Chronik. Dafür existieren deutlich ältere Dokumente zum, zum Beispiel aus dem Jahr 1316, als ein wohlhabender Neustädter Bürger der Kommune Grundstücke zugunsten einer Krankenstation überschreibt.

Landesbischof Ralf Meister, der die Predigt hielt beim Gottesdienst in der Liebfrauenkirche, machte allerdings deutlich, dass es bei solchen Schenkungen zumeist mehr um das Seelenheil des Gebenden als die Linderung der Armut ging. „Armut war gottgewollt, das galt bis weit in das Mittelalter“, so der Landesbischof.

Beim anschließenden Festakt im Schloss Landestrost gab Historikerin Dr. Bettina Kratz-Ritter einen Überblick über die wechselvolle Geschichte der Stiftung. So bezog sich die Schenkung auf ein Grundstück an „vor dem Nordtor“, an der heutigen Leinstraße, wo bis in die 1960er Jahre noch Bewohner untergebracht waren, wenn auch nicht mehr unbedingt die „armen Krancken Lüde“.

Der Blick ging aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Heute gehört das Altenzentrum St. Nicolai, 1977 im Silbernkamp in Betrieb genommen, zum Regionalverbund Diakonische Altenhilfe Leine- Mittelweser (DALM) mit über 900 Mitarbeitenden an sechs Standorten. In die Pflege hat betriebswirtschaftliches Denken Einzug gehalten. Gerade in Coronazeiten ist der Pflegenotstand Dauerthema, schlechte Bezahlung, fehlende Kräfte, ständige Überlastung sind an der Tagesordnung.

Umso wichtiger war es der Stiftung, aktuell mit einer Ausstellung die „Glücksmomente“ in der Pflege zwischen Jung und Alt zu benennen. In einer Wanderausstellung, die im November im St. Nicolaistift zu sehen ist, werden solche „Glücksmomente“ zwischen Pflegekräften und Heimbewohnern aufgezeigt, „immer noch einer der wichtigsten Gründe, warum junge Menschen diesen Beruf ergreifen“, ist Dagmar Brusermann, theologischer Vorstand der Stiftung, überzeugt.

