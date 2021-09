Breslauer Straße soll künftig gegen Starkregen gewappnet sein

Bauarbeiten dauern Monate - Busverkehr wird umgeleitet

Aufgrund zahlreicher Schäden im vorhandenen Kanalnetz müssen sowohl der Schmutz- als auch der Regenwasserkanal in der Breslauer Straße ausgetauscht werden.

Neustadt (r/dgs). Nach Fertigstellung der „Memeler Straße“ fällt der Startschuss für das nächste Tiefbauprojekt in der Kernstadt: Der Abwasserbehandlungsbetrieb (ABN) und die Stadt erneuern in einer gemeinsamen Maßnahme die „Breslauer Straße“. Die umfangreichen Kanal- und Straßenbauarbeiten haben am Montag begonnen und dauern voraussichtlich fünf bis sechs Monate. Los ging es am Kreisel „Ahnsförth“, der für voraussichtlich vier Wochen für den motorisierten Verkehr gesperrt ist.

Der Linien- und Schulbusverkehr wird während dieser Zeit über die „Hirschberger Straße“ umgeleitet. Regiobus richtet eine Ersatzhaltestelle ein, zudem gilt absolutes Haltverbot. Auch die „Breslauer Straße“ ist von der Einmündung in die „Schulze-Delitzsch-Straße“ aus für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Aufgrund zahlreicher Schäden im vorhandenen Kanalnetz müssen sowohl der Schmutz- als auch der Regenwasserkanal in der Breslauer Straße ausgetauscht werden. Um künftig gegen stärkere Regenfälle besser gewappnet zu sein, wird der neue Regenwasserkanal über einen Durchmesser von 40 Zentimetern verfügen, bisher waren 20 Zentimeter Durchmesser verbaut.

Gänzlich neu gestaltet wird auch oberirdisch: Weil die bisherigen Gehwege nicht mehr den Richtlinien entsprechen, wird die gesamte Straßenbreite gepflastert und zum verkehrsberuhigten Bereich. Das heißt, dass der Fahrzeugverkehr Schrittgeschwindigkeit einhalten muss. Das Parken ist ausschließlich in den dafür gekennzeichneten Flächen zulässig.

Dagegen wird in der Straße „Ahnsförth“ das Pflaster im Kreisverkehr durch eine strapazierfähigere Asphaltdecke ersetzt und die noch nicht befestigte Verbindung zum weiterführenden Grünweg asphaltiert. Wenn die Kanalarbeiten am Kreisverkehr „Ahnsförth“ abgeschlossen sind, ziehen die Bauarbeiten in die „Breslauer Straße“ weiter und der Kreisel wird provisorisch mit Schotter befahrbar gemacht. Der Asphalteinbau ist noch nicht terminiert. Für diesen Arbeitsschritt muss der Kreisel dann erneut für einige Tage gesperrt werden.

Die Gesamtkosten der Gemeinschaftsmaßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rund 625.000 Euro. Der ABN zahlt 405.000 Euro, die Stadt etwa 220.000 Euro. Für Anwohner besteht keine Beitragspflicht.

Ausgabe-Nr. 1174 vom 11.09.2021