Laschet und der Lacher-Lapsus

CDU-Kanzlerkandidat lockt 500 Menschen in die City

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (Mi.) auf dem Weg zur Bühne. Eine knappe halbe Stunde spricht er in der Fußgängerzone, bevor es weiter zum nächsten Wahlkampftermin geht.

Neustadt (dgs). Volksfeststimmung am Samstag in der Marktstraße: Eine Woche vor der Kommunalwahl macht CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf seinem Wahlkampfmarathon am Rübenberg halt. Rund 500 Zuschauer - Parteianhänger, aber auch viele andere - wollen offenbar den Mann live erleben, der tagtäglich in allen Medien präsent ist, dessen Umfragewerte aber trotzdem im Sinkflug sind.

Nur der lässt auf sich warten. Erst als die bekannten CDU-Größen vom Wahlkreiskandidaten Dr. Hendrik Hoppenstedt, als Staatsminister „graue Eminenz“ gleich hinter der Kanzlerin, dem Generalsekretär der niedersächsischen CDU, Sebastian Lechner, und der Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, Christine Karaschauf der Bühne ihre Statements abgegeben haben, wird die Blaskapelle jäh unterbrochen: Mit einem musikalischen Intro bahnt sich Laschet seinen Weg durch die Menge. Rundherum werden Handys gezückt für ein Foto aus nächster Nähe. Etwas verloren steht er dann zunächst auf der Bühne. Vor ihm ist erst noch Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann an der Reihe. „Wahlkampf macht Spaß, man muss ihn nur gewinnen“, lautet sein Credo.

Da tritt Laschet ans Mikrophon. „Maß und Mitte“ seien ihm wichtig, setzt er der „aufgewühlten Stimmung“ entgegen, die ihm überall, wenn auch nicht in Neustadt, entgegen schlägt. Kürzlich sei ein Mann bedrohlich nahe zu ihm auf das Podium gesprungen und habe gegen Zwangsimpfungen von Kindern gewettert. „Man muss mit den Menschen reden“, findet Laschet. Diesen Mann jedenfalls habe er beruhigen können.

Ob er die Zuschauerin aus Neustadt überzeugen konnte, die lautstark nach Laschets Lacher-Lapsus vor den Flutopfern im Ahrtal fragt, bleibt offen. „Das war dämlich“, gesteht der Kandidat offen zerknirscht ein. Und ja, gespendet habe er persönlich auch...

Nach den Themen Afghanistan und Terrorbekämpfung ein kurzer Schlenker auf die „Rote-Socken-Kampagne“. Warum sich die SPD nicht eindeutig gegen die Linke abgrenzt, versteht Laschet nicht. Er sage jedenfalls deutlich, dass die AfD nicht ins Parlament gehöre. „Die Richtung Deutschlands steht auf dem Spiel“, lautet Laschets Appell, als er die Bühne verlässt. Artiger Applaus, aber ob das reicht? Noch sind es knapp drei Wochen bis zur Bundestagswahl.

