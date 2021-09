Die Corona-Lage am Montag: Acht Neu-Infektionen

Regions-Inzidenzwert wieder dreistellig

Neustadt (tma). Am Ende der vergangenen Woche sah es noch so aus, als ob sich die Zahlen im Stadtgebiet wieder erholen würden, über das Wochenende berichtet das Gesundheitsamt der Region allerdings wieder von acht positiven Tests. Sieben Genesungen lassen die aktuell als "infiziert" geltenden Personen allerdings nur um eine auf 34* ansteigen. Die Gesamtzahl der Fälle seit Pandemiebeginn im März 2020 steht nun bei 1.566**. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt bei 44,2 (+11,1).

In den unmittelbaren Nachbarkommunen sind ebenfalls ansteigende Entwicklungen zu beobachten: Wunstorf hat 56 (9) aktuelle Fälle, Garbsen 139 (+22) und die Wedemark 51 (+2).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 52.679 (52.178/+501) Menschen (Zahlen/Veränderung zu Freitag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 49.604 (49.394) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 1.093 Menschen (+/-0) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei etwa 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 1.982 (1.691) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 100,1 (+9). Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 3,8. Stand heute werden 4,2 Prozent der Klinikpatienten intensiv behandelt.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte von Freitag): bis 9 Jahre: 4.202 (4.116) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 6.392 (6.258); 20 bis 29 Jahre: 9.369 (9.301); 30 bis 39 Jahre: 8.321 (8.231); 40 bis 49: 7.498 (7.432); 50 bis 59 Jahre: 7.087 (7.058); 60 bis 69 Jahre: 3.757 (3.750); 70 bis 79 Jahre: 2.149 (2.141); 80 Jahre und älter: 3.458 (3.450). Ohne Altersangabe: 446 (441).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1174 vom 11.09.2021