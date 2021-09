Entenrennen bricht Corona-Zurückhaltung: Zahlreiche Besucher füllen Innenstadt

Verkaufsoffener Sonntag lockt zum Einkaufen - auch ohne Food-Trucks

Neustadt (tma). Zum Trainingslauf um 14 Uhr reagierten die Besucher noch zurückhaltend, doch spätestens als die Sonne zu dem Endlauf um 17 Uhr hervortrat und beleuchtete, wie eine Wagenladung quietschgelber Gummienten durch die Kleine Leine trieb, war die Innenstadt am Verkaufsoffenen Sonntag mit Besuchern gefüllt.

Die Zuschauerplätze an der Rennstrecke auf dem Weg zur Ecksteinmühle waren mit vielen enthusiastischen Zuschauern gefüllt, die gespannt Kommentator und Meer Radio-Moderator André Gottschalk lauschten sowie ihre eigenen gelben Wettstreiter anfeuerten. Bei den großen Enten vom Stadtteil-Rennen konnte sich das Mardorfer Gummitier vor Bevensen und Niedernstöcken durchsetzen.

Für den scheidenden Ortsbürgermeister Harry Piehl aus Bordenau war das Rennen eine seiner letzten Amtshandlungen. Mit seiner siebenjährigen Enkeltochter setzte er nun aber noch eine Tradition fort. „Nun hat sie mitbekommen, dass ihr Opa nach der Kommunalwahl nicht mehr Ortsbürgermeister ist hat mich [...] daran erinnert, dass ich ja zum letzten Mal die Stadtteilente für Bordenau zu Wasser lasse“, so Piehl. „Da ich das in den letzten Jahren, immer mit ihr zusammen gemacht habe, hat sie gesagt, das möchte sie nun zum letzten Mal wieder mit ihrem Opa machen.“

Neben offenen Geschäften, der Rettungshundestaffel am Marktplatz und Parteiständen vor der Sparkasse ist allerdings auch deutlich die Abwesenheit der Street-Food-Trucks vor der Liebfrauenkirche aufgefallen. „Die angekündigten Street Food Trucks waren am Samstagvormittag zwar auf dem Kirchplatz erschienen, fuhren aber nach kurzer Zeit wieder vom Platz“, erklärt City-Managerin Jana Schadwinkel. „Grund für den Ausfall waren offenbar Unstimmigkeiten zwischen dem externen Veranstalter der Veranstaltung und dessen Food-Truck-Betreibern selbst.“ Letztere hätten wohl Werbung in der Stadt vermisst, auf die auch aufgrund der Wahlplakate verzichtet wurde. „Im vergangenen Jahr hatten wir mit dem Anbieter gute Erfahrungen gemacht und waren davon ausgegangen, dass es wieder läuft“, so Schadwinkel.

Insgesamt ist die Wirtschaftsförderung aber zufrieden: „Dass es endlich wieder los geht ist die wichtigste Botschaft.“

Die Gewinner der Entenrennen

Nach dem Zieleinlauf an der Ecksteinmühle stehen nun auch die 20 Gewinnerlose für beide Rennen fest.

Beim Trainingslauf um 14 Uhr haben die Losnummern 555, 321, 1115, 698, 2543, 2608, 530, 222, 774 und 841 gewonnen.

Beim Endlauf um 17 Uhr haben die Losnummern 651, 2651, 444, 1330, 908, 276, 1097, 716, 2506 und 2609 gewinnen.

Die Gewinner können sich vorab unter Telefon 05032/955-123 melden und gegen Vorlage ihres Entenloses den Gewinn bei der Neustädter Zeitung, Boschstraße 12, abholen. Weitere Informationen im Internet unter entenrennen-kleine-leine.de.

