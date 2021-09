Ungewisse Zukunft des VZL: Ein Kulturzentrum im Leinepark?

Noch immer keine Informationen zu Sanierungskosten

Im Juni 2020 wurde das VZL von der Veranstaltungsbranche als Protest gegen die Corona-Folgen rot angestrahlt. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Schon lange wird für das Veranstaltungszentrum Leinepark (VZL) eine Nachnutzung gesucht, vor mehr als einem Jahr hat die Stadtverwaltung angekündigt, bei der „Phase Null“ zu beginnen. Noch immer sind grundsätzliche Fragen wie möglicher Sanierungsbedarf und -kosten ungeklärt.

Die Initiative ergriffen hat nun Andrea Grams vom Kulturnetzwerk, die beim Kultur- und Sportausschuss im Kinosaal des VZL in einer ausführlichen Präsentation ihre Idee des Leineparks als Kulturzentrum präsentierte. So solle das Gebäude am Standort erhalten und weiterentwickelt werden. Grams stellt sich einen Sitz verschiedener Vereine und Künstler vor, die den historischen Bau beleben. In ihrer Idee, die ursprünglich im Zusammenhang mit der Bewerbung Hannovers für die Kulturhauptstadt 2025 entwickelt wurde, entstünde ein Leuchtturmprojekt für die Region, bei dem ein Koordinator viele Vereine unter einem Dach verbindet, damit diese sich Räumlichkeiten und Geräte sowie Bürokraft und Hausmeister teilen.

Dazu müsste das vor 50 Jahren an der Stelle der Bürgerhalle von 1883 errichtete Gebäude allerdings umfangreich saniert werden. Neben der technischen Mordernisierung würden auch eine Küche, Werkstätten, Atelierräume und ein Musikübungsraum eingerichtet. Grams sieht durch Vermietung der Räume und potentielle Mitgliedsbeiträge aber auch Einnahmen.

Das Konzept mag somit finanziell noch nicht ausgereift wirken, doch die Überlegungen der Stadtverwaltung zur Zukunft des VZL bewegen sich seit einiger Zeit gar nicht mehr. Seitdem das Amt für regionale Landesentwicklung das VZL mit der Begründung der fehlenden Nähe zur Innenstadt aus dem Innenstadtentwicklungskonzept genommen hat, gab es keine Neuigkeiten zu den Sanierungskosten oder Plänen.

Auch eine Anfrage der UWG wegen der defekten Brandmeldeanlage blieb bislang unbeantwortet. „Uns haben seitdem eine Unmenge an Anfragen erreicht“, berichtet Ratsherr Willi Ostermann. Viele Bürger seien gegen einen Abriss, der vor einigen Jahren in die Überlegungen gebracht wurde.

Als Antwort auf die Ideenvorstellung von Andrea Grams äußerte sich nun der Erste Stadtrat Maic Schillack zu der Nachnutzung. „Die Sanierungskosten werden zur Zeit ermittelt“, so Schillack. Der Plan sei nun, ein Konzept zu erarbeiten und Fördermittel dafür zu beantragen. Eine Lösung sei bei Fördermitteln der LEADER-Region etwa, einen Trägerverein zu gründen, der dafür notwendig wäre. Er appellierte an die Fraktionen, dass sich mehrere Gruppen dafür zusammentun sollten.

Auch wenn der Stadtrat für die Zukunft des Filmclubs, der momentan wöchentlich im Kinosaal aufführt, nur eine Unterbringung in Neubauten wie der Aula des Gymnasiums sieht, räumt er Bedenken bezüglich der Nachnutzung des VZL-Geländes ein. Ein Abriss mit Neubau sei in Hinblick auf die Hochwasserverordnung mit Vorlagen verbunden.

Ein weiterer Vorschlag sei vor vielen Jahren von der Schützengesellschaft gekommen, die das VZL ganz übernehmen wollte. Ob das so noch möglich wäre ist unsicher, jedoch besteht zwischen Stadt und Schützen eine Sonderlage. Seit 1883 ist die Nutzung des Geländes für die Dauer des Schützenfestes - sowie drei Tage davor und danach - vertraglich zugesichert. „Ich habe den Kameraden erzählt, dass man nur Klapphäuser bauen könnte, die zu den neun Tagen abgebaut werden“, erzählt Hans-Erich Hergt von der Schützengesellschaft in der Einwohnerfragestunde der Ausschussitzung.

Weiterhin machte er auf den historischen Wert des Gebäudes aufmerksam: „Willy Brandt und Franz Josef Strauß standen auf dem Balkon.“ Dies ergänzte Andrea Grams in ihrem Vortrag noch durch die Kunstwerke im Veranstaltungszentrum. Neben einer Wandmalerei von Ingrid Pawlowski war im Bürgersaal, wo früher getanzt wurde und heute die Stadtbibliothek ihren Standort hat, ein scheibenartiges Werk von Stefan Scherdtfeger ausgehängt, was nun nur noch im Abstellraum steht.

Diese historische Umgebung in ein Kulturzentrum zu verwandeln soll diese Art von Vergessen vermeiden und die Innenstadt beleben. „Es könnte sich eine Kulturgemeinschaft aller Generationen bilden“, ist Grams überzeugt. „Wir möchten ein lebendiges Neustadt, das sich als Kulturstandort präsentieren kann.“ Dies sei bisher zu wenig passiert - auf der städtischen Internetseite sei die Kategorie „Kultur“ sogar kurz unterhalb von „Öffentliche Toiletten“ angeordnet.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1173 vom 04.09.2021