Veranstaltungsreihe zu 1.700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland

Arbeitskreis organisiert mit Altrewa-Stiftung und Cinema

Künstlerin Kerstin Faust zeigt eines ihrer Holzobjekte, was ebenso im Rahmen einer Ausstellung zu sehen ist, wie das Werk „Toda" (Danke) von Moshe Harel (links).

Neustadt (tma). Seit 1.700 Jahren leben Menschen des jüdischen Glaubens in Deutschland, daher arbeiten nun Arbeitskreis Regionalgeschichte, die Altrewa-Bürgerstiftung, der Filmclub sowie einige Künstler zusammen und haben eine umfangreiche Veranstaltungsreihe zur Erinnerung an das Leben der Neustädter Juden zusammengestellt.

„Unser Wunsch ist es, dem erstarkenden Antisemitismus etwas Positives entgegenzusetzen“, so Willi Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Dafür haben die Beteiligten viele Aktionen, Ausstellungen und Vorträge von September bis Anfang November in einem Programm zusammengefasst. „Leute haben heute keine konkrete Ahnung, was jüdisches Leben bedeutet, wir haben uns bemüht, zu zeigen, wie das aussieht“, so Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte.

Auch junge Menschen sind in vielen Aktionen eng involviert und können Erinnerungskultur bei einem Konzert von Noam Bar aus Tel Aviv auch musikalisch erleben. Anmeldungen dazu werden per E-Mail an soroka­@­altrewa-art.de angenommen.

Das Programm in diesem Jahr

• Die Ausstellung „Jüdisches Leben in Neustadt“ ist vom 16. September bis 29. Oktober im Foyer der VHS am Schloss zu sehen. Führungen können unter Telefon 05032/61705 oder per E-Mail an ak.reg@t-online.de vereinbart werden.

• Eine weitere Ausstellung unter dem Titel „Verschweigen und Erinnern“ ist vom 21. September bis 24. Oktober im Rosenkrug. Auch dabei gibt es Führungen nach Vereinbarung unter den oben genannten Kontaktdaten.

• „Schatten der Vergangenheit“ ist eine Kunstausstellung von Kerstin Faust, die parallel zu „Verschweigen und Erinnern“ im Rosenkrug zu finden ist.

• Bilder von Moshe Harel sind vom 23. September bis 24. Oktober im Rosenkrug ausgestellt. Bei der Vernissage am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr spricht auch seine Tochter.

• Zum Jahrestag der Pogromnacht ist für Sonntag, 7. November, um 11.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung am ehemaligen Standort der Synagoge, Mittelstraße 18, geplant.

• „Über Nacht waren sie verschwunden“ ist ein illustrierter Vortrag von Hubert Brieden, geplant für Dienstag, 28. September, um 19 Uhr in der VHS am Schloss.

• Karrieren Neustädter NS-Täter beleuchtet Hubert Brieden am Donnerstag, 30. September, um 19 Uhr im Rosenkrug.

• Die Filme „Kiss me koscher“ und „Es war einmal in Deutschland“ sind am Dienstag, 5. Oktober, und Mittwoch, 6. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr im Cinema zu sehen.

• Eine Lesung mit Heinz Samuel ist am Donnerstag, 14. Oktober, um 19 Uhr im Rosenkrug zu hören.

• Ein Stadtrundgang findet am Sonntag, 24. Oktober, um 11 Uhr ab dem Mahnmal für Opfer des Holocaust statt.

