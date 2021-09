Viel mehr als eine Mensa

Neue Räumlichkeiten sollen Ort der Begegnung werden

Schulleiterin Nicole Ortelt (li.) freute sich über das Gästebuch, das Wiebke Messerschmidt von MAJA zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten überreichte. Neben den Bänken wurden auch altersgerechte Stühle beschafft, wie Ortsbürgermeister Günter Hahn bei der Einweihung betonte. Fotos: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mandelsloh (dgs). „Wir übergeben hier ein ganz besonderes Projekt“, erklärte Bürgermeister Dominic Herbst am Donnerstag bei der Eröffnung der Mensa an der Grundschule. Nicht nur für Anke Backhaus, Leiterin der benachbarten Kindertagesstätte, ist es „viel mehr als eine Mensa“, nämlich „ein Ort der Begegnung“ - und das generationsübergreifend“. Das „Quartier Maja“ - Mandelsloh für Jung und Alt - gleich nebenan eröffnet mit Altenwohnungen und Tagespflege jede Menge Kontaktmöglichkeiten. Kinder und Senioren können sich in den neuen Räumlichkeiten nicht nur zum Essen treffen, sondern auch zum Spielen. Bei der Fahrradprüfung an der Schule waren die Senioren bereits im Einsatz.

Die Stadt hatte in einem ersten Bauabschnitt die ehemalige Schießanlage hinter der Sporthalle in eine Mensa umgestaltet. Täglich sollen hier jetzt 120 Essen ausgegeben werden, berichtete Grundschulleiterin Nicole Ortelt. Jetzt ist auch der Erweiterungsbau fertig, der mit rund 135 Quadratmetern Platz für örtliche Aktivitäten bieten soll. Alles sei „hell und freundlich“, wie sich Bodo Messerschmidt von der Rieckenberg-Stiftung freute, der das Quartiersprojekt schon seit Jahre forciert. Für dieses Vorhaben gab es Leader-Mittel in Höhe von 150.000 Euro, die Stadt hat 700.000 Euro investiert.

Für die Schule komme das zusätzliche Platzangebot gerade recht, erklärte Schulleiterin Ortelt. 194 Kinder werden hier derzeit unterrichtet. Als offene Ganztagsschule mit Nachmittagsangeboten an drei Tagen und erweiterten Betreuungszeiten habe man nun Ausweichmöglichkeiten. Demnächst soll ein Belegungsplan mit Vertretern des Dorfes erstellt werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1173 vom 04.09.2021