Die Post kommt von „Olaf“ - und mit viel Herz

Postzusteller wird mit Glückwünschen verabschiedet

Direkt nach dem Treffen mit der Neustädter Zeitung steigt Olaf Pawlow wieder in ein Postfahrzeug.

Hagen (tma). Als er in seiner Post-Uniform zum Treffen an der Grundschule vorbeigeht wird Postzusteller Olaf Pawlow von vielen Kindern enthusiastisch mit seinem Vornamen begrüßt - den kennt im Dorf fast jeder. Nun verabschiedet sich der 58-Jährige und zieht zurück nach Wilhelmshafen, wo er vor acht Jahren auch herkam. Der Grund: Dort wohnen auch seine Kinder.

„Aber so groß die Freude bei Deiner Familie und Dir ist, genauso groß ist die Wehmut bei uns Hagenern“, schreibt der Hagener Uwe Baum an Pawlow. Auch viele andere Menschen teilen diese Ansicht in Hinweisen an die Neustädter Zeitung. „Ich bin selbst überwältigt, dass die Hagener daran denken“, erzählt Pawlow, der davor erst von einer älteren Anwohnerin emotional unter Tränen verabschiedet wurde. „Es macht mich aber auch ein bisschen stolz, dass die Leute mich kennen.“

Das Erfolgsrezept für so einen guten Ruf als Postzusteller sei, der Umgangston. „Ich nehme mir die Zeit, den Leuten zuzuhören“, so Pawlow. Obwohl in seinem Beruf ein gewisser Druck dabei ist, sei es wichtig, nicht durch das Leben zu hetzen. „Es ist ja auch für mich eine Erleichterung, mit den Menschen zu reden.“

Für ihn ist dieser Teil seiner Arbeit eine Selbstverständlichkeit - auch in Pandemiezeiten: „Da geht man natürlich ein bisschen auf Abstand, aber ein schweres Paket für eine ältere Dame trage ich dann doch noch rein.“ Mehr bestellt wurde im Lockdown deutlich - „dann ist halt ständig Weihnachten“ - doch der Zusteller macht nicht gern auf diese Schwierigkeiten aufmerksam und weist lieber auf seine Frau hin: „Sie ist sehr engagiert im Pflegebereich tätig.“

In Wilhelmshafen möchte er sich seiner Familie widmen und „wie früher“ mit Freunden Fußball spielen. Doch „Olaf“ geht nicht, ohne sich zu verabschieden: „Danke an alle Hagener!“

