Memeler Straße vor dem Zeitplan fertiggestellt - Schulbusse fahren

Verkehrskoordinator lobt Arbeiter und kooperative Bürger

Die Asphaltierung der Memeler Straße ging schneller als gedacht vonstatten - die Arbeiter konnten auch viele Anwohner als Publikum begrüßen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Eigentlich sollten die Arbeiten an der Straßendecke bis Ende des Monats laufen, doch die Memeler Straße ist nun frühzeitig wieder befahrbar. Nachdem am Donnerstag noch die Regenwassereinläufe fertig eingesetzt wurden, ist die Fahrbahn offen.

„Die Firma Scharnhorst hat echt Manpower reingesteckt, damit die Arbeiten in den Ferien fertig werden“, lobt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. So wurde am vergangenen Wochenende noch bis 16 Uhr gearbeitet, damit die Asphaltierungsarbeiten überpünktlich finalisiert werden konnten. „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, für schwache Verkehrsteilnehmer werden die Stellen, wo sich die Grünwege kreuzen, wesentlich besser“, ist Gleue überzeugt.

Doch auch von dem Verhalten der Anwohner ist die Verwaltung „begeistert“. Für etwa 300 Haushalte sind nur sehr wenige Beschwerden eingegangen, ein Großteil zeigte sich sehr einsichtig. Viele Eltern haben mit ihrem Nachwuchs vom Bürgersteig aus die Arbeiten verfolgt - „das hatte ein bisschen Eventcharakter“, schmunzelt der Verkehrskoordinator.

Für die Arbeiten mussten kreative Lösungen gefunden werden: Grün- sowie Gehwege und sogar ein Spielplatz boten Anwohnern alternative Routen. Auch die Feuerwehrzufahrt des E-Centers Hanekamp stand zur Verfügung. Die nächste Baustelle an der Breslauer Straße wird allerdings kaum so unproblematisch vonstatten gehen - dort wird monatelang am Tiefbau gearbeitet.

