Laschet in Neustadt

Kanzlerkandidat kommt am Samstag

Neustadt (dgs). Wahlkampfunterstützung vom Kanzlerkandidaten: Am kommenden Samstag, 4. September, macht Armin Laschet in Neustadt Station. Um 15 Uhr steht er zusammen mit Niedersachsens CDU-Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann und Staatsminister Dr. Hendrik Hoppenstedt, der am 26. September im Wahlkreis erneut für den Bundestag kandidiert, vor der Sparkasse interessierten Wählern Rede und Antwort. Auch Christine Karrasch, die neue Regionspräsidentin und damit Nachfolgerin von Hauke Jagau werden möchte, ist mit dabei.

