Starke Shooters: Management liebäugelt mit dem Aufstieg

Das Team steht: Die TSV Neustadt temps Shooters sind leistungsmäßig gut aufgestellt und nehmen ein ehrgeiziges Regionalliga-Saisonziel in den Fokus. Die Fans bei der Vorstellung (kleines Foto) hörten das gern.Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Zum ersten Mal präsentierte sich das aktuelle Team der TSV Neustadt temps Shooters am Samstag der Öffentlichkeit. Seit gut zwei Wochen sind nun alle Spieler vor Ort und trainieren gemeinsam. Ein erstes Testspiel gegen den klassenniederen TKW Nienburg gewann der Regionalligist standesgemäß mit 124:52. „In erster Linie ging es bei dem Spiel darum, dass die Spieler - nach fast einem Jahr Pause - wieder das Gefühl für den Wettkampf mit einem Gegner bekommen“, hatte Coach Lars Buss hinterher gesagt. Das Team sollte weiter zusammenwachsen.

Manager Jan Gebauer hatte im Ausbildungszentrum von Namenssponsor „temps Malereibetriebe“ manchen mit einem unerwarteten Saisonziel überrascht: „Wir haben ein starkes Team und wollen um den Aufstieg mitspielen.“ Angesichts sonst meist vorsichtiger Ausblicke ließ Gebauer damit aufhorchen. „Wenn es dann nicht klappt, ist das eben so“, machte der Manager klar, dass auch ohne ein Erreichen der Pro B-Liga die Basketball-Welt in Neustadt nicht zusammenbricht.

Der Regionalligist bleibt seinem Credo, mit gut ausgebildeten, jungen Spielern ein schlagkräftiges Team zu formen treu. Die Leitwölfe Rishi Kakad und Dyon Doekhi - beide schon seit mehreren Jahren bei den Shooters und Publikumslieblinge - sollen dabei ebenso für Stabilität sorgen, wie Blanchard Obiango. Der 33-Jährige bringt Erfahrungen aus den höheren Ligen Pro A und Pro B mit, aber auch aus dem A2-Nationalteam. Der neue 2,11 Meter-Center Damian Moore, vor kurzem aus den USA eingetroffen - macht zudem einen körperlich sehr präsenten Eindruck.

Fans und Sponsoren nahmen die positive Einstellung der Spieler gern auf. Die Marschrichtung, die der Manager zu Beginn der Veranstaltung öffentlich gemacht hatte, scheinen viele von ihnen bereits verinnerlicht zu haben und gaben sich entsprechend optimistisch.

Zum Saisonstart haben die Shooters ein Auswärtsspiel in Stade zu bestreiten, bevor sich das Team mit „den besten Fans der Liga“, so Co-Manager Kai Josewitz, am Samstag, 25. September, das erste Mal vor eigenem Publikum. Bis zu 450 Fans - Stehplätze inklusive - könnten gegen die Mit-Favoriten aus Aschersleben in der Sporthalle der Leine-Schule dabei sein und für die bekannt gute Shooters-Stimmung sorgen. 270 Dauerkarten hat der Verein bisher abgesetzt, restliche Karten gehen in den freien Verkauf.

