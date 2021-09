Blitzeranhänger in der Kernstadt

Neustadt (r/tma). Noch ist "Karin", der Blitzeranhänger der Stadt, an der Leinstraße (L 191) in der Kernstadt im Einsatz. Erlaubt ist dort Tempo 50. Weiter geht es am morgigen Donnerstag an die Lindenstraße. Ab Montag wird in Otternhagen (K 315) vor der Schule gemessen.

In diesem Monat folgen außerdem ab 9. September die Wunstorfer Straße (B 442), ab 14. September Eilvese (L 192), ab 17. September Averhoy (L 193), ab 21. September Empede (L 191) an der Kita, ab 23. September Dudensen (L 192) und am 28. September schließlich die B 442 in Poggenhagen.

Erstmals kontrolliert wird das Tempo an der Straße „Am Hüttenkrug“ in Eilvese, an der „Empeder Straße“ in Empede und an der Straße „An der Waldbühne“ in Otternhagen.

