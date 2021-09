Rat und Ortsräte sollen papierlos werden

Endgeräte werden nicht beschafft - 25.000 Euro pro Jahr Ersparnis

Ratsmitglieder in der aktuellen Periode haben iPads von der Stadt bekommen, der überwiegende Teil der 41 Mandatsträger bekommt Drucksachen und mehr schon digital. Foto: Seitz

Neustadt (os). Wer bei der Kommunalwahl im September in den neuen Rat oder einen der Ortsräte gewählt wird, soll städtische Drucksachen nicht mehr in Papierform erhalten. Die Gremien sollen komplett digital arbeiten, im neuen Rathaus sind schon keine Räume mehr für eine Druckerei eingeplant. Ein entsprechender Beschluss wurde in der jüngsten Ratssitzung noch vertagt, weil die Stellungnahme eines Ortsrates fehlte.

Anders als für den aktuellen Rat werden aber auch keine digitalen Endgeräte mehr für die gewählten Vertreter angeschafft, stattdessen soll es künftig eine pauschale Nutzungsentschädigung für eigene Geräte geben. In den zehn Euro pro Monat sind sowohl die Kosten für eine möglicherweise nötige Neuanschaffung sowie die Mitbenutzung des heimischen Internetanschlusses eingepreist. Vorteil aus Sicht der Verwaltung: Endet das Mandat, wird auch die Aufwandsentschädigung eingestellt, ohne dass Einmalzahlungen verrechnet werden müssten. Für die - künftig privaten - Endgeräte der Gremienmitglieder wird die Stadt zudem keinen technischen Support mehr leisten. Das macht Personalkapazitäten für andere Aufgaben frei.

Das Einsparpotential dieser Umstellung gibt die Stadtverwaltung mit 25.000 Euro jährlich an. Rund 6.000 Euro entfallen allein auf Porto, weitere 4.300 auf den technischen Support der Rats-Tablets und 7.200 Euro sind nötig, um diesen mobilen Online-Zugang zu ermöglichen. Direkte Personaleinsparungen soll es durch die Umstellung nicht geben. Für einen Mitarbeiter, der aktuell noch in der Druckerei tätig ist, muss noch eine neue Aufgabe gefunden werden. Tätigkeiten, die jetzt für die Gremien aufgewendet werden, hätten aber ein Kostenvolumen von rund 73.000 Euro.

Technische Anschaffungen werden in der Drucksache nicht mit berechnet, trotzdem werden sie nötig: Die Sitzungsräume der Verwaltung sind mit WLAN ausgestattet. Für Sitzungen an anderen Orten soll mobiles WLAN beschafft werden, um einen jederzeitigen Internetzugriff zu gewährleisten - etwa für Ortsräte, die selbst innerhalb eines Gremiums an verschiedenen Standorten tagen. „Die Kosten sind aber auch nicht der alleinige Grund für die Umstellung“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. „Die Stadt will und soll einfach digitaler werden.“

