Duensing legt bei Luftfiltern nach - und hofft auf Nachahmer

Zehn Großgeräte für das Gymnasium gespendet

Schulleiter Reinhard Sell, Unternehmer Friedrich Duensing und AL-KO-Vertriebsleiter Gerhard Oelze bei der Übergabe der Luftreiniger im Gymnasium.

Neustadt (os). Bei Thema Corona-Schutz für Schüler kommt Bauunternehmer Friedrich Duensing junior leicht in Rage. „In eineinhalb Jahren ist so gut wie nichts gemacht worden für Schüler und Schulen“, ärgert sich der Eilveser. Nach einer umstrittenen Spenden von kleineren Luftreinigungsgeräten im vergangenen Jahr (wir berichteten), legt das Unternehmen nun kräftig nach. Zehn große Luftreiniger wie sie die Stadt auf Ratsbeschluss 2020 auch für die Abschlussklassen beschafft hatte, wurden an das Gymnasium gespendet. Immerhin mehr als 31.000 Euro hat Duensing sich das kosten lassen. „Über unseren ehemaligen Mitschüler Gerhard Oelze, der für den Hersteller AL-KO Therm als Vertriebsleiter für Deutschland tätig ist, konnten wir die Geräte schnell und zu einem guten Preis erwerben“, sagt die Unternehmer.

Ursprünglich hatte Duensing eine andere Idee gehabt. „Als ich von der Fördermöglichkeit für mobile Luftreiniger gelesen hatte, habe ich dem Bürgermeister angeboten, statt der Geräte die Summe an die Stadt zu spenden, als Eigenanteil für die Förderung. Damit hätten dann insgesamt noch deutlich mehr Geräte gekauft werden können.“ Dieser Weg erwies sich aber als unmöglich, weil Luftreiniger nur für schlecht zu lüftende Räume förderfähig sind.

Dieses Mal wurde die Abstimmung mit der Stadt vorgeschaltet, Bürgermeister Dominic Herbst hatte schnell eine Zustimmung zur Annahme der Spende in Aussicht gestellt. Das geschieht durch den Rat.

Friedrich Duensing hofft nun auch auf mögliche Nachahmer, um die Schüler möglichst zeitnah nach den Sommerferien noch weiter zu schützen und einen möglichst sicheren Präsenz-Unterricht erhalten zu können.

Die Reiniger sind bereits im Gymnasium angekommen und in Klassenräumen aufgestellt worden. Mit den Geräten für die Abschlussklassen sind nun 26 Räume ausgestattet - etwas mehr als die Hälfte in der Schule. „Das ist schon mal eine gute Quote, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Schulleiter Reinhard Sell. Lüften bleibt natürlich trotzdem die Methode der Wahl, „diese Geräte schaffen aber einiges weg und geben uns damit zusätzliche Sicherheit - vor allem in der kälteren Jahreszeit“, so Sell.

