Mittelalterspektakel am Schloss

5 x 2 Freikarten zu gewinnen

Auch eine Knappenschule wird im Schlossgarten angeboten. Foto: Coex GmbH

Neustadt (r/os). Fans von Rittertum, mittelalterlichen „Melodeyen“ und „Gewandungen“, aber auch Gaumenfreuden sind am 4. und 5. September wieder richtig in Schlosshof und -garten. Jeweils ab 11 Uhr sind die Stände beim Mittelalterspektakel geöffnet. Veranstalter Coex verspricht „allerley Künstlervolk“, das die Besucher vortrefflich unterhalten soll. So entführt Puppenspieler „Christopher vom Allaunberg“ die kleinen Ritter und Prinzessinnen mit seinen Geschichten in die Zeit des Mittelalters. Im Ritterlager an den lodernden Feuerstellen kann man die „Roten Adler“ beim Lagerleben und ihren grobschlächtigen Raufereien und Auseinandersetzungen beobachten. Mit Schwert und Schild verteidigen sie ihre Auffassung von Ruhm und Ehre, ebenso die ihnen Schutzbefohlenen gegen Überfälle, Diebe und allerlei Gesindel.

Handwerker gekleidet wie damals, kann man bei der Ausübung alter Handwerkskünste beobachten und sogar selbst Hand anlegen. Unter den über 30 Handwerker- und Händlerständen kann man unter anderem den Bogenbauer, den Lederer, den Zinngießer und den Punzierer sehen.

Flammen, Funken, feurige Kreise - Spannung und Faszination pur gibt es bei der atemberaubenden Feuerund Fakirshow von „Braxas A“ zu erleben. Im Zentrum des bunten Treibens aber stehen die Musikanten. Die Spielluden von „Donner und Doria“ und „Violare Despectum“ bringen Musik aus der Zeit der Burgen, Ritter und Knechte, der ärmlichen Hütten und finsteren Wälder näher.

Für das kleine Volk gibt es allerlei Stände und Aktionen. Ob bei der Knappenschule, beim Armbrustschießen oder beim Speerwerfen.

Zum 600-jährigen Jubiläum der Stiftung St. Nicolaistift feiern der Diakonieverband, der Kirchenkreis und die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser am Sonntag um 10 Uhr gemeinsam einen Freiluft-Gottesdienst, in welchem man die Geschichte des Stiftes vom Mittelalter bis zum gegenwärtigen diakonischen Engagement Revue passieren lässt. Zum Auftakt wird ein kleines Theaterstück gezeigt wie auch zwei weitere Male am Samstag und Sonntag auf dem Mittelaltermarkt.

Für Gaumenfreuden der Gäste ist ebenfalls gesorgt. In großer Fülle stehen Garküchen und Tavernen bereit, laden bei Ritterbier und Met, bei Braten und Fladen, Handbrot und andere Köstlichkeiten zum Verweilen und Schlemmen ein.

Damit alle den Mittelaltermarkt genießen können, bittet Coex um Einhaltung der Hygieneregeln und Hinweise vor Ort. Diese werden kurz vor der Veranstaltung auf der Webseite www.coex-gmbh.de veröffentlicht.

Die Neustädter Zeitung verlost 5 x 2 Freikarten für das Mittelalterspektakel. Wer gewinnen will, schreibt bis Mittwoch, 1. September (Eingang) eine E-Mail an gewinnen@neustaedter-zeitung.de oder eine Postkarte an die Redaktion, Boschstraße 12. Zum Stichwort Mittelalter sind Name und Telefonnummer Pflichtangaben, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspielregeln unter www.neustaedter-zeitung.de/artikel/12178.html

