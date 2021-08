Kriege können Konflikte dieser Art nicht lösen?!

Afghanistan-Evakuierung wirft Fragen bei Caspers auf

Mit A400M-Luftttransportern des LTG 62 wurden viele Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt/Wunstorf (jk). Auch über den Dächern der Kernstadt drehen die Transportflugzeuge A400M des Lufttransportgeschwaders 62 ihre Runden und bringen ein internationales Geschehnis ins lokale Bewusstsein. Dieser normale Flugbetrieb hatte aber nichts mit dem Pendelflug zwischen Kabul und dem usbekischen Taschkent zu tun, bei dem verbliebene Ortskräfte der Bundeswehr, Botschafter sowie zivile Bürger aus Deutschland, Afghanistan und weiteren Partnerländern evakuiert wurden.

NZ-Leser Lutz Caspers schaut betrübt auf die kritische Lage und erinnert sich an die Entsendung der rund 400 Soldaten des Panzerbataillons 33 in den ISAF-Einsatz vor zehn Jahren, bei der auch Bürgermeister Uwe Sternbeck an der Verabschiedung teilnahm und dafür Kritik erntete. Caspers verteidigte, dass das Stadtoberhaupt an der Veranstaltung vor Ort war, auch wenn der ehemalige Geschichtslehrer schon 2011 den Einsatz nicht befürwortete. „Viele Hundert Soldatinnen und Soldaten aus Luttmersen werden (...) in Afghanistan ihren Dienst tun (...) der anstrengend und gefährlich und auch für manche nicht nachvollziehbar ist“, hatte Sternbeck damals geschrieben, sich neben (selbst-)kritischen Tönen aber in der Pflicht gesehen, die Streitkräfte zu verabschieden. Caspers spricht diesbezüglich aber einen anderen Punkt an: „Ob die Befürworter des damaligen Einsatzes heute bereit wären zu sagen, es sei nicht richtig gewesen, sich in Afghanistan zu engagieren?“ - und findet zudem auch deutliche Kritik, „dass der Einsatz nicht nur anstrengend und gefährlich war, sondern absolut sinnlos“, findet der NZ-Leser. Auch vor einem Vergleich der gescheiterten Bemühungen am Hindukusch mit dem der Briten in Hinterindien macht Caspers nicht halt und wirft einen fragenden Blick auf das wenig nachhaltige Engagement im mittleren Osten: „Müssen wir heute nicht irgendwann einsehen, dass Probleme dieser Art - sei es in Korea, in Vietnam und heute in Syrien durch Kriege nicht zu lösen sind?“.

Der praktizierende Quäker kündigte ebenfalls schon zur Debatte für eine internationale Bundeswehr-Intervention in der Zukunft an: „Gegen den nächsten Einsatz deutscher Soldaten irgendwo in der Welt werde ich mit demonstrieren“.

Sechs A400M bei Evakuierung aktiv

Hilfsgüter sowie Streitkräfte zur Absicherung der Lage des Flughafens wurden bereits Anfang der Vorwoche mit den Maschinen des LTG 62 nach Kabul geflogen. Sechs der Transportflugzeuge sind inzwischen im Einsatz, um den Tausenden Afghanen und Ausländern zu helfen, die aufgrund des Vormarschs der Taliban das Land verlassen wollen. Die Regierung, reguläre Sicherheitskräfte sowie Streitkräfte sind ausgehebelt, laut Medienberichten kam es bereits schon zu einem Feuergefecht der deutschen Soldaten.

Deutsche Soldaten sind zurück

Poggenhagen (r/gi). Gestern, Freitag, 27. August, kehrten gegen 16 Uhr die Soldatinnen und Soldaten der militärischen Evakuierungsoperation in Kabul nach Deutschland zurück. Unter der Führung von Brigadegeneral Jens Arlt waren bis zu 600 Einsatzkräfte an der bisher größten militärischen Evakuierungsmission der Bunderepublik beteiligt. Bei der Ankunft auf dem Fliegerhorst Wunstorf waren Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalinspekteur Eberhard Zorn, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl, sowie weitere Politiker anwesend. Deutschland beteiligte sich seit dem 16. August neben weiteren Nationen an der Rettungsoperation in Kabul.

Fallschirmjäger, Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK), Feldjäger, Krisenunterstützungsteams, Sanitäter, Militärpolizei, Angehörige der Luftwaffe und weitere Spezialistinnen und Spezialisten aller Bereiche der Bundeswehr waren in Deutschland, in Taschkent und am Flughafen in Kabul eingesetzt, um die Evakuierung von deutscher Seite sicher zu stellen. Insgesamt hat die Bundeswehr mit ihren Transportflugzeugen vom Typ A400M bei 37 Flügen mehr als 5.300 Bundesbürger, Afghaninnen und Afghanen sowie Bürger anderer Staaten aus mindestens 45 Staaten evakuiert.

