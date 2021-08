Isländer verstärkt die Shooters überraschend

Heute Teamvorstellung im temps-Ausbildungszentrum

Neustadt (os). Aus der 1. Liga Islands kommt eine weitere, wenn auch kurzfristige Verstärkung für die TSV Neustadt temps Shooters. Der 20 Jahre junge Isländer Robert Heidmarsson kommt für mindestens ein Jahr nach Deutschland. Sein Vater lebt mit seiner Frau in Burgdorf, ist ehemaliger Handball-Nationalspieler und seit 2004 mit kleinen Unterbrechungen bei der TSV Hannover-Burgdorf (Recken) als Spieler, Trainer und seit 2012 als Jugendkoordinator tätig.

Der 1,96 Meter große Flügelspieler wechselt von Thor AK nach Neustadt. In den vergangenen beiden Saisons wurde er dort als eigener Jugendspieler in zwölf Spielen eingesetzt. Im Mai dieses Jahres wurde er zum erweiterten U21 Nationalteam des Landes eingeladen und sammelte so weitere wichtige Erfahrungen.

„Als die Anfrage von Vater Heidmar in dieser Woche kam, ob Robert sich mal bei uns vorstellen könnte, haben wir sofort zugesagt. Er passt mit seinem Alter perfekt in unser Team und möchte sich über viel Training auf hohem Level weiter verbessern“, berichtet Shooters-Manager Jan Gebauer. Durch den überraschenden Abgang von Moritz Beckmann, der in der Vorwoche um Freigabe gebeten hatte, und der Verletzung von Sven Hennig, kommt die Verstärkung gerade richtig. „Im Training konnte Rob dazu auch überzeugen und zeigt vor allem den Biss und Willen, den wir sehen wollen“, so Gebauer.

„Ich bin nach Deutschland gekommen, um mein Spiel hier weiter zu verbessern und hart für das Team zu arbeiten, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Altersstruktur im Team ist super und ich habe meine Teamkameraden in dieser Woche als sehr junge und talentierte Mannschaft kennengelernt. Ich freue mich auf die Saison mit den Shooters und bin sehr gespannt auf etwas Neues“, so Heidmarsson.

Wer das Shooters-Team schon vor dem ersten Heimspiel kennenlernen möchte, ist am heutigen Samstag, 28. August, beim Aus- und Weiterbildungszentrum der „temps Malereibetriebe“ an der Hans-Böckler-Straße richtig. Von 17.30 Uhr sind Sponsoren und Fans eingeladen.

Ab 18.30 Uhr werden die Spieler nach und nach vorgestellt, dazu gibt es weitere Infos zur neuen Saison.

Für das leibliche Wohl wird das Jedermanns von Bjoern Penno sorgen. Neben kühlen Geränken wird es Wurst vom Grill mit Salaten und Brot geben. Für die Kinder sind nicht nur Basketballkörbe aufgebaut, sondern auch eine Hüpfburg zum Toben. DJ Mase wird wie bei den Spieltagen für Stimmung sorgen.

Die 3G-Regel gilt, niemand kommt ohne Nachweis auf das Gelände. Dort besteht Maskenpflicht außerhalb des Steh- oder Sitzplatzes.

