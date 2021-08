Durch den Sport zueinander finden

Projekt holt Demenzkranke aus ihrem Alltag

Leiter Günter Hahn (v. re.) beobachtet Margaritte Gründel und ihren Sohn Carsten Gründel beim Spielen am „Grabentisch“, dieser solle neue Bewegungsabläufe trainieren. Fotos: Kemm

Auch die Koordination wird geübt: Beate Fuhrwerk balanciert zusammen mit ihrem Ehemann Fritz Fuhrwerk den Tischtennisball beim Eierlauf. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mandelsloh (jk). Neben Frankfurt, Berlin und Stuttgart profitiert auch Neustadts Norden: Übungsleiter Günter Hahn leitet hier ein Projekt zum Thema „Sport mit Demenz“. Die Anfrage dazu kam vom Deutschen Tischtennisbund, dem Gesundheitsministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund. Bisher nahmen drei Demenzkranke mit jeweils einem Angehörigen teil, nun nach der Halbzeit will Hahn sich nach weiteren Gästen umsehen, um das Projekt durchstarten zu lassen.

Mit dabei MAJA (Mandelsloh für Jung und Alt). Projektleiterin Wiebke Messerschmidt war sofort begeistert. Sie hat in ihrer Einrichtung täglich Kontakt mit Demenzerkrankten und sieht die Aktion als „eine perfekte Möglichkeit, die Betroffenen aus dem Alltag zu holen“. Primär ginge es gar nicht unbedingt um den Sport, sondern um den Spaß und darum, die Bindung zwischen dem Erkrankten und der Kontaktperson aus der Familie zu stärken oder wiederherzustellen.

Hahn besuchte extra einen Online-Lehrgang, um den Umgang mit Dementen zu lernen. Jede wöchentliche Übung fängt mit einem kurzen Gedächtnisrückruf an und wird anschließend mit verschiedensten Koordinationsübungen fortgesetzt, bevor es letztendlich an die Tischtennisplatten geht. „Jedes Mal etwas Neues hier“, kommentiert Carsten Gründel, Sohn seiner demenzkranken Mutter Margaritte Gründel, die abwechslungsreichen Aufwärmspiele.

Jeder hat persönliche Ziele. Fritz Fuhrwerk ist aufgrund eines Schlaganfalls halbseitig gelähmt und somit an einen Rollstuhl gebunden. Mit seiner Physiotherapeutin hat er bereits eine Wette laufen: Wenn er am Ende des Projekts selbstständig am Spieltisch stehen kann, lädt sie den 72-Jährigen und seine Frau zum Essen ein. Aber nicht nur deshalb sei er voller Elan dabei, sondern einfach wegen der Freude an der Bewegung.

„Anfangs war ich etwas skeptisch, jetzt bin ich aber Feuer und Flamme“, erzählt Fuhrwerk, der bereits deutlich mehr Mobilität im Oberkörper sowie in der visuellen Wahrnehmung verzeichnen kann. Inzwischen kann er sich durchaus vorstellen, mit seinen eigenen Enkeln „ein paar Ballwechsel über den Tisch zu zaubern“.

Hahn hat bereits neue Ideen und will demnächst eventuell die anliegende Grundschule mit involvieren, um den Austausch zwischen Jung und Alt zu fördern.

Im November findet der Deutsche Seniorentag mit einer Podiumsdiskussion statt, dort wollen die Teilnehmer dann von ihren Erlebnissen sowie von den körperlichen und geistigen Fortschritten berichten. Möglicherweise kann das Projekt in eine weitere Runde starten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1172 vom 28.08.2021