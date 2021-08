St. Nicolaistift feiert Jubiläum mit Armenspeisung und Siechenhaus

Festakt mit Landesbischof, Mittelaltermarkt und Freiluftgottesdienst

Freuen sich über die Festschrift: (v.li) Superintendent Michael Hagen, Volksbank-Regionaldirektor für Wunstorf, Jan Twele, Joachim von der Osten und Dagmar Brusermann (Vorstände der DALM), Markus Strahler, Vorstand Volksbank Nienburg, Kirchenkreis-Sozialarbeiterin Janet Breier und Sven Quittkat, Pressesprecher des Diakonischen Werkes in Niedersachsen. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Mit einem Festwochenende feiert die Stiftung St. Nicolaistift drei Tage - vom 3. bis 5. September - ihr 600-jähriges Bestehen. Druckfrisch liegt dann auch eine eigens zum Jubiläum erstellte Festschrift vor, die auf die lange Geschichte zurückblickt - vom Siechenhaus im Mittelalter zum bedeutenden Wirtschaftsunternehmen heute mit fast 1.000 Mitarbeitern an sechs Standorten. Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 3. September, um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Liebfrauenkirche, den Landesbischof Ralf Meister halten wird. Anschließend gibt es einen Festakt mit geladenen Gästen im Schloss Landestrost.

Mittelalterlich wird es am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, hinter dem Schloss Landestrost mit zünftigem Lagerleben, Ritterkämpfen, altem Handwerk und „allerley Künstlervolk“ (siehe auch unser Gewinnspiel auf Seite 17). Die Arbeit des Nicolaistiftes im Mittelalter wird durch ein „Armenhaus“ auf dem Markt lebendig, das die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM) als heutiges Dach und Nachfolger des Stiftes und die Kirchenkreis-Diakonie gemeinsam inszenieren. Insgesamt 50 ehrenamtliche Helfer sorgen jeweils ab 11 Uhr für duftende Wickel und wohltuende Pflege. Verkaufsstände bieten mittelalterlichen Tand und Essen an. Der Eintritt zum Markt kostet für Einzelpersonen neun Euro, mittelalterlich „gewandete“ Erwachsene sowie Kinder zwischen sechs und 16 Jahren zahlen fünf Euro, Familien 23 Euro.

Der Sonntag, 6. September, steht dann ganz im Zeichen der landeskirchenweiten „Woche der Diakonie“ und beginnt um 9.45 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst. Die Predigt hält der Vorstandssprecher des Diakonischen Werkes in Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke. Unter dem Motto „Mitgestalten“ steht ehrenamtliches Engagement in der Diakonie im Fokus. Wie Kirchenkreissozialarbeiterin Janet Breier ankündigt, sind in den Gottesdienst diakonische Einrichtungen und Initiativen, wie die Familienarbeit, die Tafel, die Flüchtlingshilfe, der Hospizdienst und die Hilfe für Menschen mit Einschränkungen „Herbstzeitlose“, eingebunden.

„Diakonie lebt vom gemeinsamen Handeln vieler Menschen. Bei dem Openair-Festgottesdienst wirken viele mit und berichten von ihren Aktionen aus den Gemeinden und im Kirchenkreis“, sagt Dagmar Brusermann, theologischer Vorstand St. Nicolaistift, die gemeinsam mit Superintendent Michael Hagen den Gottesdienst liturgisch leitet. Gottesdienstbesucher werden gebeten, sich im Internet anzumelden unter liebfrauen-neustadt.gottesdienst-besuchen.de und Impf- und Testnachweis mitzubringen.

Chronik kostenlos erhältlich

In ihrer 68-Seiten-Festschrift hat die Göttinger Historikerin Dr. Bettina Kratz-Ritter als Autorin lebendig die 600-jährige Geschichte des St. Nicolaistiftes und damit die lokale Armenfürsorge im wechselvollen Zusammenspiel von Kommune und Kirche aufgezeigt.

Mit Erklärungen zu bestimmten Begriffen, Lageplänen und historischen Bildern macht sie anschaulich, wie über die Jahrhunderte die Stiftung sich um benachteiligte Menschen in Neustadt gekümmert und sich auch wirtschaftlich abgesichert hat.

Die kostenlose Broschüre wurde ermöglicht durch die Unterstützung der Volksbanken Nienburg und Wunstorf, des Diakonischen Werks in Niedersachsen, der Landeskirche und des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf. Sie ist ab 6. September kostenlos erhältlich in der Buchhandlung Frerk, Windmühlenstr. 28, oder unter Mail Gunnar.Schulz-Achelis@da-lm.de.

