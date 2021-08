Neustadts größte Baustelle nimmt Gestalt an

Friedrich-Loeffler-Institut investiert 100 Millionen in neuen Standort

Die Fläche für das Neubauvorhaben des Friedrich-Loeffler-Instituts in Mecklenhorst umfasst rund 31 Hektar. Hier sollen bis 2024/25 neben Stallanlagen für Rinder, Schweine und Hühner auch Laborgebäude und ein großes Mischfutterwerk entstehen.Foto: Henri Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mecklenhorst (dgs). Neustadts Großbaustelle Nummer eins befindet sich zweifellos an der Kreisstraße nach Otternhagen. Für geplante 100 Millionen Euro baut das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hier einen neuen Forschungskomplex für Tiergesundheit. Zum Jahreswechsel 2024/2025 soll er fertig sein. „Die Ausschreibungen laufen, wir sind guter Dinge, dass es weiter vorangeht“, sagt Sabine Hauptmeyer-Maruschke, stellvertretende Leiterin des Staatlichen Baumanagements Weser-Leine. Seit dem Baustart im Juni planiert schweres Gerät die rund 31 Hektar große Ackerfläche zwischen Mecklenhorst und Otternhagen. Der Oberbodenabtrag wurde in kleinen Hügeln auf den Feldern am westlichen Ortsausgang von Mecklenhorst deponiert. Er wird eingeebnet und soll der Boderverbesserung dienen. Inzwischen sind von der Kreisstraße aus Bauzufahrten eingerichtet, für den Autoverkehr gelten auf der Strecke Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das Bauvorhaben umfasst mehrere eingeschossige Stallbauten mit Satteldach, die eine Außenfassade aus Holz erhalten sollen. Hier werden später zu Versuchszwecken Rinder, Schweine und Hühner untergebracht. Das Laborgebäude wird als zweigeschossiger Klinkerbau mit begrüntem Flachdach errichtet. Als markantester Gebäudeteil dürfte das 21 Meter hohe Mischfutterwerk aus dem Komplex herausragen. „Allem zugrunde liegt ein Gestaltungsrahmenplan“, erläutert Hauptmeyer-Maruschke, darüber hinaus starte im Herbst ein Wettbewerb Kunst am Bau. „Rund 230.000 Euro sind für die Kunst vorgesehen“, betont die Bauamtsleiterin. Künftig sollen in Mecklenhorst die Fachinstitute für Tierernährung - derzeit noch in Braunschweig - sowie für Tierschutz und Tierhaltung - noch in Celle - zusammengeführt werden. Geforscht wird auf dem Gebiet der Tierernährung, der konventionellen Tierhaltung, des Tierschutzes und der Tierzucht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1172 vom 28.08.2021