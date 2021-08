Tägliche Testpflicht in der ersten Schulwoche

Offene Kitas und Schulen bei höchsten Sicherheitsstandards

Neustadt/Hannover (r/dgs). „Alle Kinder und Jugendlichen gehen nach den Sommerferien in die Schule und zur Kita“, so lautet die Ansage von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Dienstag. Danach soll das neue Schuljahr im „Szenario A“ laufen, ebenso sollen die Kindertageseinrichtungen im Regelbetrieb geöffnet bleiben. Flankiert werden soll die vollständige Öffnung der Bildungseinrichtungen durch ein Netz aus Sicherheitsmaßnahmen.

Über die Details des Schulstartes am kommenden Donnerstag, 2. September, sind die Schulen durch das Kultusministerium mit einem umfassenden Informationspaket in Kenntnis gesetzt worden. Es gelten folgende Rahmenbedingungen:

An den ersten sieben Schultagen - also von Donnerstag, 2. September, bis Freitag, 10. September, - gilt eine tägliche Testpflicht. Die Schüler sowie nicht durchgeimpftes Schulpersonal müssen sich in diesem Zeitraum an jedem Tag freitesten, bevor sie in die Schule gehen dürfen. Diese Regelung gilt für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Ab dem 13. September wird die Testpflicht auf drei Tests pro Woche festgelegt. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig geimpfte und genesene Schüler und Lehrkräfte.

An allen Schulformen besteht eine umfassende Maskenpflicht. In den Schulgebäuden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, Jugendliche ab 14 Jahren müssen analog zu den Regelungen im öffentlichen Personennahverkehr eine medizinische Maske anlegen. Dies gilt auch in den Unterrichtsräumen, wenn sich die Schüler am Sitzplatz befinden. Während der Pausen im Freien, in den Mensen beim Essen und Trinken sowie beim Sportunterricht kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden. „Maskenpausen“ sollen in den Schulalltag integriert werden, insbesondere in den Lüftungspausen.

In bestimmten Ausnahmefällen können sich vulnerable Schüler, die ein entsprechendes Attest vorlegen, von der Präsenzpflicht befreien lassen. Diese Regelung gilt auch bei schriftlichen Arbeiten und praktischen Prüfungen.Bei Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet umfasst die bundeseinheitliche Regelung für Rückkehrer eine Quarantäne von grundsätzlich zehn Tagen, bei Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet sogar 14 Tage. Während dieser Quarantäne ist es - auch für Schüler - nicht erlaubt, das Haus oder die Wohnung zu verlassen oder Besuch zu empfangen. Wer aus einem Hochrisikogebiet kommt, kann sich ab dem fünften Tag der zehntägigen Quarantäne freitesten. Für durchgeimpfte und genesene Personen entfällt die Quarantäne nach Rückreise aus einem Risikogebiet. Strenger sind die Regelungen für Virusvariantengebiete: Hier gilt die Quarantäne grundsätzlich 14 Tage. Das gilt auch für durchgeimpfte und genesene Personen. Zudem ist es nicht möglich, sich freizutesten.

Einschulungsfeiern können unter der Beachtung folgender Grundregeln durchgeführt werden: Alle Teilnehmenden ab sechs Jahren müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die Schule muss zudem dafür Sorge tragen, dass die neu einzuschulenden Schüler spätestens einen Tag vor der Einschulung ihren Selbsttest erhalten haben und/oder alternativ am Einschulungstag vor Beginn der Feierlichkeiten eine Testmöglichkeit besteht. Ebenso wie im regulären Schulalltag gilt in den Schulgebäuden die Maskenpflicht für alle. Bei Einschulungsfeiern drinnen müssen also alle Personen ab sechs Jahren eine Alltagsmaske tragen, alle Personen ab 14 Jahren müssen eine medizinische Maske tragen.

Zwischen dem 30. August und dem 6. September findet in Niedersachsen eine Sonderimpfwoche für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren statt, an der sich viele Schulen beteiligen. Die Schulen werden darum gebeten, auf die Sonderimpfwoche aufmerksam zu machen und die Teilnahme zu ermöglichen. Schüler, die einen Impftermin haben, sind vom Unterricht zu befreien. Kultusminister Grant Hendrik Tonne betont allerdings, dass sämtliche Impfangebote freiwillig sind und bleiben. Nachteile für den Schulbesuch sollen für ungeimpfte Schüler nicht entstehen.

