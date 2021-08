Die Corona-Lage am Dienstag: Zahlen nach unten korrigiert

Neustadt (os). Wie meist in den vergangenen Wochen fallen die Corona-Zahlen von Montag auf Dienstag durch geringe Veränderungen auf. Die Zahl aktuell als "infiziert" geltender Menschen im Stadtgebiet reduzierte sich auf 21* (-1), allerdings wegen einer Korrektur bei der Zuordnung zur Heimatkommune. Dadurch nahmen auch die Anzahl der seit Pandemie-beginn direkt Betroffenen (1.531**/-1) und der Inzidenzwert (35,4/-2,2) ab.

In den unmittelbaren Nachbarkommunen sind unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten: Wunstorf hat 29 (-4) aktuelle Fälle, Garbsen 69 (+2) und die Wedemark 26 (-2).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 50.735 (50.719/+16) Menschen (Zahlen/Veränderung zum Vortag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.573 (48.544) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 1.092 Menschen (+1) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei etwa 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 1.070 (1.084) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 58,9 (-0,9).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte von Mittwoch): bis 9 Jahre: 3.937 (3.936) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 5.948 (5.944); 20 bis 29 Jahre: 9.048 (9.044); 30 bis 39 Jahre: 8.000 (8.000); 40 bis 49: 7.205 (7.199); 50 bis 59 Jahre: 6.929 (6.928); 60 bis 69 Jahre: 3.700 (3.698); 70 bis 79 Jahre: 2.113 (2.113); 80 Jahre und älter: 3.437 (3.437). Ohne Altersangabe: 418 (420).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

