Karin zieht nach Mardorf weiter

Ab heute blitzt es an der Mardorfer Straße bei mehr als Tempo 50. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mardorf (os). Von Helstorf "wandert" Blitzeranhänger "Karin" heute, Dienstag, einmal quer durch das Stadtgebiet und kontrolliert den Verkehr dann an der Mardorfer Straße. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt.

Bei der ersten Kontrolle am Bordenauer Steinweg in der Vorwoche wurden in nur zwei Tagen 99 Verstöße aufgezeichnet - bei 1.746 Fahrzeugen, die den Standort passierten. Mit 64 Stundenkilometer war der höchste Verstoß mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 30.

Nach ihrem zweiten "Gastspiel" an der Nöpker Straße ab 27. August folgt vom 31. August an eine weitere Premiere in der Kernstadt. Der Blitzer steht dann erstmals an der Leinstraße (L 191). An beiden Kontrollorten ist Tempo 50 erlaubt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1172 vom 28.08.2021