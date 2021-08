Garagen und Keller laufen voll - Helfer haben teils keine Chance

ABN-Pumpen laufen unter Volllast

Am Wilhelm-Buschweg pumpten Anwohner und Feuerwehr Regenwasser ab. Foto: Seitz

Eine Garagenabfahrt war komplett voll gelaufen. Foto: (r).

Die Landwehr-Unterführung war nur kurzzeitig überflutet, bevor die Pumpen die Oberhand gewannen. Foto: Seitz

Neustadt/Schneeren (os). Nichts ging mehr in der Kanalisation von Teilen des Stadtgebietes beim Starkregen am Sonntagabend. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Abend vor Niederschlägen von bis zu 40 Litern je Quadratmeter und Stunde gewarnt, kurz nach 20 Uhr fiel dann auch jede Menge Regen.

Innerhalb kurzer Zeit war unter anderem die Landwehrunterführung voll gelaufen, dort schafften es die Pumpen aber nach rund 20 Minuten den Wassermassen Herr zu werden.

Nach dem Kanalbau ist alles schlimmer als vorher: Das traf auch dieses Mal wieder im Wilhelm-Busch-Weg zu. Wie berichtet, hat die Stichstraße zwar Abflüsse bekommen, die nachfolgende Kanalisation - etwa im Großen Weg - hat aber einen geringeren Durchmesser und schafft große Mengen an Niederschlagswasser nicht weg. „Bei uns drückte es mal wieder aus den Gullis“, sagt Anwohnerin Christina von Randow. Bis auf ein Haus hatten alle Nachbar ihre Sandsäcke schnell zur Hand, die Feuerwehr unterstützte ebenfalls. An einem Haus lief die Garagenabfahrt bis auf Höhe des Straßenniveaus voll.

Keine Chance zu helfen hatten Feuerwehrleute gegen 21.30 Uhr in der Stephansstraße. „Das Abpumpen war zwecklos, weil es aus den Kanälen nachdrückte“, sagt Einsatzleiter Marcus Niemeyer. Vier Garagen waren dort betroffen, ein Bewohner hatte sein Auto rechtzeitig evakuiert, die anderen keine Fahrzeuge dort abgestellt. „Die Anwohner haben hier schon zusätzliche Mauerkanten gesetzt“, so Niemeyer. Gegen Mitternacht waren alle Kräfte wieder eingerückt. Vorher war auch noch ein Keller am Goetheplatz Einsatzort gewesen.

Feuerwehreinsätze gab es auch in Schneeren. Neben einem voll gelaufenen Keller lief auch ein Pumpwerk des städtischen Abwasserbehandlungsbetriebes (ABN) über, wie Stadtsprecherin Nadine Schley berichtete. Die Pumpen im Stadtgebiet liefen weitgehend unter Volllast, konnten die Wassermassen aber erst zeitverzögert abtransportieren.

