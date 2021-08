2,08 Promille: Radfahrer prallt gegen stehenden BMW

Auch der Führerschein ist jetzt in Gefahr

Neustadt (os). Leichte Verletzungen am Knie waren die körperliche Folge eines Unfalls, bei dem bereits am Freitagabend der Vorwoche ein 24-jähriger Radfahrer gegen einen rechtzeitig gestoppten BMW fuhr und stürzte.

Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 35 Jahre alte Autofahrerin auf der gegenfahrbahn der Gartenstraße an haltenden Autos vorbei. Sie sah den Radfahrer entgegenkommen und stoppte ihren BMW. Der Radler konnte nicht rechtzeitig halten und prallte gegen den Wagen. Während der Unfallaufnahme registrierten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem jungen Mann. Eine Atemalkoholtest ergab 2,08 Promille. Er musste die Ordnungshüter zur Wache begleiten und sich Blut abnehmen lassen.

Zu einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gerät nun auch noch sein Führerschein in Gefahr - wenn er denn einen hat. „Wir machen in solchen Fällen immer eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, die leitet dann weitere Maßnahmen ein“, sagt Einsatzdienstleiter Alexander Benne von der Neustädter Polizei. Er rät, auch das Fahrrad nach Alkoholgenuss im Zweifel besser stehen zu lassen. Ab 0,3 Promille kann bei auftretenden Ausfallerscheinungen wie Schlangenlinien oder der Missachtung von Verkehrszeichen bereits ein Verfahren wegen relativer drohen, „man spricht auch von der relativen Fahruntüchtigkeit“, so Benne. Über 1,6 Promille liegt bei Radfahrern auch ohne erkennbare Einschränkungen eine Straftat vor.

