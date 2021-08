Bulldoggen-Welpe von Grundstück gestohlen

Hündin muss versorgt werden

Borstel (os). Eine zehn Wochen junge Old English Bulldogge ist in der Nacht zum Donnerstag vermutlich von einem Grundstück an der Borsteler Straße gestohlen worden. Der Welpe war mit seinen sechs Geschwistern in einem eigens gesicherten Gehege. „Selbst wenn sie dort irgendwie herausgekommen wäre, ist das Grundstück auch noch dicht eingezäunt“, sagt Susann Dombrowski. Sie hatte die Hunde für ihre im Urlaub weilende Tochter betreut. Als sie am späten Mittwochabend nachsah, waren alle noch da. „Sie sind aber zum Zaun gelaufen, das machen sie oft bei Spaziergängern“, sagt die Dombrowski. Deshalb vermutet sie, dass vielleicht schon jemand am Zaun gewesen sein könnte.

Ausgerechnet die jetzt fehlende Hündin laboriert noch an den Nachwirkungen eines Nabelbruchs und muss tierärztlich versorgt werden.

Dombrowski hat den Diebstahl bei der Polizei angezeigt, die Welpen sind immerhin rund 1.500 Euro pro Tier wert.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1171 vom 21.08.2021