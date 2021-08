Memeler Straße wird pünktlich fertig - aber vorher zum Nadelöhr

Einschränkungen auch für Schulbusse

Neustadt (os). Die Arbeiten zur Asphaltierung der Memeler Straße (wir berichteten) gehen gut voran und liegen laut Stadtverwaltung im Zeitplan. Bisher können Anwohner die Straße noch von beiden Seiten bis zum jeweiligen Baufeld befahren, wenn ab 30. August der Asphalt eingebaut wird, ist das jedoch nicht mehr möglich. Vor allem der Bereich Thomas-Mann-Straße und Seitenstraßen wäre dann mit Fahrzeugen nicht mehr erreichbar. Die Stadtverwaltung hat daher mit den Eigentümern eines Privatweges eine Notfallregelung ausgehandelt, bittet aber darum, diese auch nur in Ausnahmefällen wahrzunehmen. Bei zu häufiger Nutzung oder zu schneller Fahrweise werde die Regelung wieder ausgesetzt. Pflegedienste, Essenlieferanten oder andere Dienstleister sollten von den Anwohner frühzeitig informiert werden. Die Abfallentsorgung soll noch vor Beginn der Asphaltierung erledigt werden.

Weitere Wege stehen auch Bus-Nutzern bevor. Auf den Linien 801, 802, 830, 831 und R80 entfallen auch an den ersten Schultagen nach den Ferien die Haltestellen „Am Kuhlager“, „Im Eichenbleek“ und „Von-Reiche-Straße“. Als Ersatz dient die Haltestelle Neustadt/Königsberger Straße der Linie 830.

Der Schulbus der Linie 802, der normalerweise um 7.19 Uhr an der Haltestelle Neustadt/Am Kuhlager ist, startet an beiden Tagen um 7.22 Uhr „Königsberger Straße“. Der Bus der Linie 801 fäht dort um 7.23 Uhr ab. Ohne Ersatz entfallen die Linien 831 und 830 an den betroffenen Haltestellen.

