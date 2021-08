Georg Jendritza ist gestorben

Esperke. Mit Georg Jendritza ist einer der Macher des „Neustädter Landes“ am 12. August gestorben. Der bekannte und geschätzte Landwirt und langjährige Kommunalpolitiker aus dem Nordkreis wurde 93 Jahre alt.

Jendritza engagierte sich vielfältig, besonders auch in der Politik. In dieser Funktion wird er in Neustadt in Erinnerung bleiben. Der Esperker kämpfte über Jahrzehnte für die Einheit des Neustädter Landes nach der Gebietsreform 1974 - oft gegen große Widerstände in den bis dahin eigenständigen Gemeinden. 33 von ihnen wurden mit der Kernstadt zur neuen Kommune Neustadt zusammengefasst.

Georg Jendritza versuchte in seinem Amt als Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat von der Gebietsreform an bis zu seinem Ausscheiden 1991, die Nachteile, die das große Stadtgebiet durchaus mit sich brachte, bestmöglich zu gestalten. Dank „klarer Kante“ stiegen trotz nicht immer populärer Entscheidungen seine persönlichen Stimmanteile, wie Parteifreunde sich erinnern.

Auch in Sachen Landwirtschaft war der Esperker engagiert, unter anderem als langjähriger Vorsitzender der Verbindungsstelle Landwirtschaft-Industrie.

Für sein Engagement um das Allgemeinwohl erhielt Georg Jendritza unter anderem das Bundesverdienstkreuz.

Oliver Seitz

