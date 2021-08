Jede Hilfe zählt: Stammzellenspender für Vierjährige gesucht

Noch so klein und doch so stark: Mariella sagt ihrer Blutkrankheit den Kampf an, ist aber auf Unterstützung Anderer angewiesen.

Seelze (r/jk). Alles begann mit aufeinander folgenden Erkältungen und zwei unerklärlichen blauen Flecken. Alles kleinere Dinge, die die „lebendige Frohnatur“ Mariella nicht aufhalten konnten.

Nach einigen Tagen Auskurieren brachte ihre Mutter sie wieder zum Kindergarten, „sie hatte ihre Freunde schon so sehr vermisst“. Kurz vorher dreht die Vierjährige aber um, es ginge ihr immer noch nicht gut. Nachdem der Kinderarzt keine Blutwerte mehr messen konnte, war die Familie sofort in die Medizinische Hochschule Hannover gefahren. Die endgültige Diagnose ist MDS, eine schwere Krankheit des blutbildenden Systems. Nur eine Stammzellentransplantation kann ihr Leben retten, ihr Bruder kommt nicht in Frage. „Morgens habe ich unseren Kinderarzt aufgesucht und Stunden später sitze ich neben dem Bett meiner Tochter auf der Intensivstation“, berichtet Mariellas Mutter von dem turbulenten Tag.

Mariella sei eine echte Kämpferin und pfiffig dazu. Sie wolle alles verstehen, was mit ihr los ist und wieso sie sich all diesen Untersuchungen und Medikamenten unterziehen muss. Am meisten fehlten ihr aber die Kontakte, aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr darf sie keine Freunde treffen und nicht den Kindergarten oder Spielplätze besuchen. Nun wartet die Familie auf den passenden Spender und bittet die Bevölkerung sich registrieren zu lassen, um endlich unbeschwert Zeit zu verbringen und einen wohl verdienten Urlaub nachholen zu können.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren ist, kann helfen und sich mit wenigen Klicks unter www.dkms.de/mariella die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Wichtig ist, dass das Wattestäbchen mit dem Abstrich dann wieder schnell zurückgeschickt wird, erst dann ist der Spender für den weltweiten Suchverlauf freigeschaltet.

