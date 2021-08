Letzte Sonne auf den Pferdeköpfen: Der Hof Detmering verschwindet

Bis September weichen Haus und Scheune dem Rathausneubau

Neustadt (tma). Bis zuletzt waren auf dem Hof neben der Volksbank an der Wunstorfer Straße Hühner und Schafe, auch eine trächtige Kuh musste noch umgesiedelt werden. „Den Tieren geht es gut“, sagt Hartmut Detmering, Inhaber in der vierten - und nun letzten - Generation. Für ihn ist das Ende des Familienhofs aber nicht zufriedenstellend.

Die Gebäude werden für den Neubau des Rathauses abgerissen, los geht es nach Abschluss der aktuellen Arbeiten an den Häusern in der Lindenstraße 3 und 5, nur wenige Meter entfernt. Ein Bauzaun versperrt von nun an die Sicht, in wenigen Wochen ist diese dann ganz verschwunden. „Ende August geht es los, das dauert dann zwei bis drei Wochen“, bestätigt Stadtsprecher Yannik Behme.

Das ganze Grundstück sei betroffen, auch die zugewachsenen Überreste einer Scheune am Kaufhaus, die bei einem Feuer 1994 abgebrannt und nicht wieder aufgebaut worden ist. Diese war bis dahin an das benachbarte Kaufhaus vermietet, es gab sogar einen direkten Durchgang. Genutzt wurde sie als Lagerstelle für die Konfektionsabteilung.

Damit war die Scheune aber nicht der einzige Teil des Hofes mit Verwendung außerhalb der Landwirtschaft. Das Haus wurde direkt nach der Erbauung 1906 vermietet, Beamte haben etwa in der oberen Etage gewohnt. Auch die um 1912 errichtete Scheune an der Straße diente kurzzeitig als Behausung für Postpferde.

Die Verbindung hatte Detmerings Urgroßvater als Postkutschenfahrer hergestellt, so lernte er auch seine Frau in Celle kennent. Sein Urenkel beschreibt ihn als „einzigartigen“ Menschen, mit den Nachbarn gab es trotzdem gute Beziehungen. So erinnert sich Detmering trotz seiner besonderen Situation - „man war ja kein richtiges Dorfkind, sondern ein Stadtkind“ - an die Nachbarskinder und die Schokolade, die ihm sein Großvater im benachbarten Kaufhaus erwarb. „Man musste auch frech sein, wenn man mit dem Trecker auf die Straße wollte, aber die Meisten haben das verstanden“.

Wie es ist, dass der Ort vieler schöner Erinnerungen verschwindet? „Nicht schön“, antwortet Detmering knapp. Eine bessere Lösung wäre der Plan eines „starken Interessenten“ aus Neustadt gewesen, der den Hof in eine atmosphärische Passage mit Café umbauen wollte. Die Gespräche verliefen im Sande, von einer „Enteignung“ durch die Stadt will der Landwirt aber nichts wissen: „Eine gewisse Pistole ist schon da gewesen, aber bevor es ein Schandfleck wird ...“. Das Weiterführen sei durch strengere Auflagen keine Option gewesen.

Nun blieb nur noch das Ausräumen der Möbel des Großvaters, die an fünf Erben verteilt wurden. Er sei außerdem oft auf die hölzernen Pferdeköpfe auf dem Dach angesprochen worden. „Es ist regional üblich, dass die nach außen zeigen“, erklärt Detmering. Mit dem Abrissunternehmen sei abgesprochen, dass diese und weitere historische Objekte wie eine Steintafel aus dem Erbauungsjahr an die Familie gehen.

