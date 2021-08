„Es geht nicht ums Kassieren“

Fahrradstreife kontrolliert an Unfallschwerpunkten

Kontrolle an der Löwenbrücke: Judith Häring und Ingo Hartwig von der Polizei-Fahrradstaffel Hannover im Einsatz.

Neustadt (dgs). Die junge Frau, die gerade mit ihrem Fahrrad die Löwenbrücke auf der falschen Seite überquert hat, ärgert sich: 15 Euro kostet sie dieser Verkehrsverstoß. An der Einmündung der Suttorfer Straße stehen am Donnerstagnachmittag zwei Beamte der Fahrradstaffel Hannover und halten sie an. „Wir haben hier einen besonderen Unfallschwerpunkt für die Kontrolle ausgesucht“, erklärt dazu Alexander Benne, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikommissariat Neustadt. Er selbst weiß von einem 81-Jährigen, der hier kürzlich mit seinem Fahrrad auf der falschen Seite fuhr, bei der Querung der Suttorfer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. „Uns geht es in erster Linie darum, Fehlverhalten bewusst zu machen und nicht ums Kassieren“, betont Polizeioberkommissarin Judith Häring, die zusammen mit ihrem Kollegen Ingo Hartwig auf Fahrradstreife fährt. Ausgestattet sind sie mit speziell gekennzeichneten E-Bikes. „Viele Fahrradfahrer meinen zwar, sie verhalten sich umweltbewusst, sie müssen sich aber auch an die Regeln halten“, macht Häring deutlich. Insgesamt sei die Barriere auf dem Fahrrad aber niedriger, lautet ihre Erfahrung. Außer der Löwenbrücke hat das Neustädter Revier noch die Fußgängerzone und die Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Nienburger Straße als Beschwerde- oder Unfallschwerpunkt ausgewählt. Bei letzterem hatte die Fahrradstaffel aber eher die Autofahrer im Visier, die hier am Stoppschild dem Radfahrer Vorfahrt gewähren müssen.

Insgesamt 20 Verstöße haben die Fahrrad-Beamten, die von den örtlichen Polizeikommissaren Tabea Blei und Fabian Plenge unterstützt wurden, an diesem Tag festgestellt.

