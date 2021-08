Die Corona-Lage am Donnerstag: Ungeimpfte treiben die Zahlen hoch

Inzidenzwert der Region hat 50 fast erreicht - zwei weitere Fälle im Stadtgebiet

Neustadt (os). Nicht oder nur unvollständig geimpfte Personen sind aktuell die Treiber des Infektionsaufkommens - das zeigt eine Analyse der Infektionsentwicklung in der Region Hannover der vergangenen sieben Tage (12. bis 18. August). Innerhalb dieses Zeitraums wurden laut der Behörde 519 Neuinfektionen ausgewertet, davon 240 ohne jeden Impfschutz und 250 mit teilweisem Impfschutz. Lediglich bei 29 Personen wurden sogenannte Impfdurchbrüche registriert, also eine Ansteckung trotz vollständigen Impfschutzes. Demnach haben vollständig geimpfte Menschen im Vergleich zu Ungeimpften oder Menschen ohne vollständigen Impfschutz ein um den Faktor 20 geringeres Risiko sich mit Covid-19 anzustecken. „Bezogen auf Menschen mit Impfung haben wir eine 7-Tage-Inzidenz von 2,5“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau.

In den vergangenen 24 Stunden gab es wieder zwei neue positive Testergebnisse für Menschen aus dem Stadtgebiet. Damit gelten nun 13* Personen als aktuell "infiziert". Die Gesamtzahl direkt Betroffener seit Pandemiebeginn steigt auf 1.523 Menschen aus dem Neustädter Land. Gestiegen ist auch die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner, sie liegt nun bei 24,3.

In den unmittelbaren Nachbarkommunen sind unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten: Wunstorf hat 27 (+5) aktuelle Fälle, Garbsen 49 (-1) und die Wedemark 14 (+6).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 50.337 (50.203/+134) Menschen (Zahlen/Steigerung von Mittwoch) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.345 (48.407) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 1.091 Menschen (+1) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei etwa 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 839 (767) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 49,1 (+4,2).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte von Mittwoch): bis 9 Jahre: 3.902 (3.882) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 5.893 (5.872); 20 bis 29 Jahre: 8.938 (8.904); 30 bis 39 Jahre: 7.924 (7.905); 40 bis 49: 7.150 (7.131); 50 bis 59 Jahre: 6.903 (6.888); 60 bis 69 Jahre: 3.681 (3.680); 70 bis 79 Jahre: 2.104 (2.103); 80 Jahre und älter: 3.432 (3.428). Ohne Altersangabe: 410 (410).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

