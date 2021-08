Schlafend gegen Gitter und Mauer gekracht

Fußgängergitter und Grundstücksmauer wurden beschädigt, als ein Golffahrer durch Einschlafen von der Fahrbahn abkam. Foto: Seitz

Neustadt (os). Abruptes Ende einer kurzen Schlafphase für einen 32-jährigen Neustädter am Donnerstagmorgen. Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem Golf auf der Wunstorfer Straße Richtung Norden unterwegs, als er nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei kurz am Steuer einschlief. Kurz hinter der Bahnhofskreuzung riss sein Wagen ein Fußgängerschutzgitter aus der Verankerung und krachte gegen die Mauer eines angrenzenden Grundstücks. Ob der Golf die Kreuzung bei rotem oder grünen Ampellicht passierte, ist unklar. Der Fahrer blieb unverletzt, den Sachschaden an Gitter und Mauer schätzten die aufnehmenden Beamten auf mindestens 3.000 bis 4.000 Euro.

Gegen den Neustädter wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seine Fahrerlaubnis sollte beschlagnahmt werden, wurde aber nicht gefunden.

