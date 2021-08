Am Steinweg blitzt es häufig

Bordenau (os). Gerade mal einen Tag steht der städtische Blitzeranhänger "Karin" am Steinweg. Probemessungen hatten ergeben, dass sich dort viele Autofahrer nicht an die erlaubten 30 Stundenkilometer halten. Seit Dienstag - einen Tag später als ursprünglich angekündigt - ist das Messgerät im Einsatz. Obwohl es wie immer gut zu erkennen ist, blitzt "Karin" am Steinweg trotzdem häufig. Ihr erstes Gastspiel dort dauert aber nur noch bis zum morgigen Donnerstag.

Als nächster Standort ist die Walsroder Straße in Helstorf eingeplant, wiederum ein neuer Messpunkt. An die Mardorfer Straße wechselt der Blitzer dann am 24. August.

In der Vorwoche war "Karin" an der Nienburger Straße in der Kernstadt im Einsatz. An fünf Tagen wurden dabei 333 Verstöße regisdtriert.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1171 vom 21.08.2021