Ab Donnerstag wieder schärfere Regeln

Maximal zehn Personen aus drei Haushalten dürfen sich treffen

Hannover (os). Die Region Hannover hat heute in einer Allgemeinverfügung festgestellt, dass die 7-Tages-Inzidenz am dritten Tag in Folge den Corona-Schwellenwert von 35 überschritten hat. Ab Donnerstag, 19. August, gilt für private Treffen im privaten und im öffentlichen Raum, dass maximal zehn Personen aus drei Haushalten zusammenkommen dürfen. Nicht mitgerechnet werden Geimpfte, Genesene und Kinder bis 14 Jahre. Weitere Einschränkungen sind nicht vorgesehen, die Region Hannover macht damit von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch.

Regionspräsident Hauke Jagau erläutert die Entscheidung im Video unter https://youtu.be/Akqy6ReDGOo

Den Text der Allgemeinverfügung findet sich unter https://bekanntmachungen.region-hannover.de/Allgemeinverf%C3%BCgungen-zu-Corona/17.08.2021-Allgemeinverf%C3%BCgung-der-Region-Hannover-zur-Feststellung-des

