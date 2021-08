Impfaktion am Schützenplatz: Lange Schlangen schon zu Beginn

Auch spontan haben sich einige Menschen angestellt

Neustadt (tma). Schon vor dem Beginn der ersten Impfaktion ohne Anmeldung standen viele Menschen am Schützenplatz und warteten auf die Ankunft des „Impfbusses“ - ein Großraumrettungswagen der Feuerwehr aus der Landeshauptstadt.

Noch bis Mittag wurde das Angebot gut genutzt, auch spontan wurden einige darauf aufmerksam. „Meine Mutter ist durch die Straße gefahren und hat mir ein Foto geschickt“, erzählt der Bäcker Pascal D., der zu dem Zeitpunkt schon pünktlich seine Schicht beendet hat. In seiner Familie war er der letzte Ungeimpfte, überzeugen ließ er sich nun durch den Impfstoff der Firma „Johnson & Johnson“, bei dem keine Zweitimpfung notwendig ist. „Einmal hin, alles drin“, scherzt der 21-Jährige.

Die Aktion ist ein Zusammenspiel von vielen Akteuren aus Stadt und Region. Zwei Großzelte hat die Jugendfeuerwehr am Tag aufgebaut, der Fachdienst Soziales unterstützt mit zwei Dolmetschern bei Fragen zu Formularen und der Impfung. Dazu hat die Verwaltung einige Flyer in vier Sprachen gedruckt und verteilt - auch über Pizza-Bringdienste.

„Wir haben schon ein bisschen Geld in die Hand genommen“, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley. Am Wochenende nach allen drei Terminen soll ein Fazit gezogen werden - Wiederholungen wären möglich. Bürgermeister Dominic Herbst freut sich bei einem Besuch vor Ort über die große Nachfrage der Zielgruppe: „Ich kenne so viele, die keinen Hausarzt haben“.

